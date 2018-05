Bahas Rencana Pertemuan Trump dan Kim Jong Un, Pejabat Korea Utara Tiba di New York

'Tangan kanan' Pemimpin Korut Kim Jong Un itu mendarat pada Rabu kemarin di New York.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Mantan Kepala Mata-mata Korea Utara, Kim Yong Chol telah tiba di Amerika Serikat (AS), ia diharapkan bisa bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menjelang pertemuan yang direncanakan secara besar-besaran oleh kedua negara itu.

'Tangan kanan' Pemimpin Korut Kim Jong Un itu mendarat pada Rabu kemarin di New York, dimana ia akan makan malam bersama diplomat utama AS, diikuti kegiatan pertemuan lebih lanjut pada Kamis ini.

Situs Al Jazeera, Kamis (31/5/2018) mengabarkan, pria berusia 72 tahun yang dikenal sebagai salah satu orang paling kuat di Korut itu memainkan peran sentral dalam KTT yang terjadi baru-baru ini, antara Kim Jong Un dengan mitra Korea Selatannya, Presiden Moon Jae In.

Agenda itu dilakukan menjelang pertemuan puncak dua petinggi Korut dan AS yang sangat diantisipasi sejak jauh-jauh hari.

Pertemuan yang dijadwalkan akan digelar pada 12 Juni di Singapura, yang akan mempertemukan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un.

Kamis lalu, Trump sempat membatalkan rencana pertemuan bersejarah itu melalui sebuah surat, ia mengutip pemicu permusuhan secara terbuka yang dilakukan oleh Korut.

Namun sehari kemudian, ia mengatakan bahwa pertemuan itu mungkin masih akan berlanjut.

Pada Selasa lalu, Trump menuliskan cuitannya di akun Twitter pribadinya bahwa perjalanan Kim ke AS adalah respons yang solid untuk menanggapi suratnya itu.

Sementara Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan pada Rabu kemarin, "kami sedang mempersiapkan dan mengharapkan KTT itu berlangsung pada 12 Juni,".

Menurut James Bays yang melaporkan untuk Al Jazeera dari New York, masih ada 'jurang substansial' antara posisi AS dan Korut pada isu denuklirisasi.