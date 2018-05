Sebelum Meninggal, Ali Banat Minta Didoakan, Tak Bisa Bicara Hanya Memberi Isyarat Tangan

SERAMBINEWS.COM - Miliarder sekaligus pendiri Muslims Around The World (MATW) Project, Ali Banat, meninggal dunia pada, Selasa (29/5/2018).

Kabar meninggalnya Ali Banat ini disampaikan secara resmi melalui laman Facebook milik Kabar meninggalnya Ali Banat ini disampaikan secara resmi melalui laman Facebook milik Muslims Around The World (MATW) Project, Selasa (29/5/2018) pukul 15:35.

“Innalillahi wainna ilayhiraji'un. Saudara Ali Banat telah kembali ke haribaan-Nya tepat sebelum maghrib. Harap memahami bahwa ini adalah waktu yang sulit bagi kita semua dan kami meminta Anda termasuk Ali, keluarganya dan MATW, mengirimkan doa Anda dalam bulan Ramadhan ini.”

MATW adalah sebuah lembaga amal yang didirikan Ali Banat pada Oktober 2015, untuk membantu mereka yang kurang beruntung di daerah miskin di Togo, Afrika.

Kabar meninggalnya pemuda Muslim kaya raya yang berasal dari Greenacre di barat daya Sydney, Australia, ini menyebar luas melalui jejaring media sosial.

Itu karena sosok Ali Banat yang hidupnya bergelimang kemewahan, berubah drastis dalam dua tahun terakhir.

Dua perusahaan miliknya sendiri terus berkembang serta hidup dalam kemewahan, layaknya sebuah mimpi bagi banyak anak muda.

Dalam sebuah serial video produksi komunitas Muslim Australia, yang ditayangkan di Facebook pada November 2015 lalu, Ali yang diwawancari oleh Syeikh Mohamed Hoblos menunjukkan beberapa barang koleksi barang mewahnya.

Sebagian barang milik Ali telah didonasikan kepada warga yang membutuhkan di beberapa negara Afrika.

Di antara harta yang dimiliki Ali adalah mobil Ferrari Spider yang harganya 600 ribu US dollar, gelang berlian seharga 60 ribu US dollar, sejumlah sepatu Louis Vuitton seharga 1,300 US dollar, dan banyak lainnya.