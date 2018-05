Selamat! Marissa Nasution Melahirkan Anak Pertama, Ini Potret Bayinya

SERAMBINEWS.COM - Kabar bahagia datang dari pasangan Marissa Nasution dan Benedikt Brueggemann.

Marissa diketahui telah melahirkan anak pertamanya pada Senin (28/5/2018).

Hal itu diketahui dari unggahannya di Instagram.

Ia mengunggah potret bayinya yang tertidur lelap disertai dengan tulisan disampingnya, "one day old."

Marissa diketahui memberikan nama sang putrinya yaitu Alaia Moana.

Marissa mengungkapkan, keadaan ibunda dan anaknya dalam keadaan sehat, bahkan baby Alaia sudah pulang ke rumah.

Tak lupa, dirinya berterima kasih kepada doa dan ucapan selamat yang diberikan.

Ia berharap usai melahirkan agar segera bisa kembali ke Indonesia.

"Hello World!

My name is Alaia Moana and I was born on the 28th May 2018 in Singapore.