SMP Fatih Tertinggi Nilai UN

BANDA ACEH - SMP Teuku Nyak Arief Fatih Bilingual School Putri meraih peringkat pertama kategori nilai rata-rata Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) se-Aceh tahun 2018. UNBK tingkat SMP diadakan pada 23-26 April 2018 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Kepala SMP Fatih Bilingual School, Sabar Risdadi, Rabu (30/5), mengatakan, pengumuman hasil UNBK 2018 diterima pihaknya pada Senin (28/5). Dikatakan, sekolah yang dipimpinnya mengulang keberhasilan tahun lalu yang juga menempati peringkat pertama untuk kategori yang sama. Tahun 2018, sebutnya, SMP Fatih meraih total nilai seluruh mata pelajaran 333,5 dengan nilai rata-rata setiap mata pelajaran 83,4.

“Saya berharap pencapaian anak-anak kami pada tahun ini dapat memotivasi adik-adik kelas mereka,” harap Sabar. Menurutnya, pencapaian itu memberi gambaran bahwa pelaksanaan pendidikan di SMP Fatih Bilingual School sudah on the right track (pada jalur yang benar).

Hasil ini, lanjut Sabar, juga menjadi semangat baru untuk terus mempertahankan prestasi yang sudah diraih dan menargetkan nilai yang lebih baik lagi pada UNBK mendatang. “Semoga ke depan pelajar kami dapat bersaing dan berprestasi hingga ke tingkat nasional,” harapnya.

Atas prestasi tersebut, tambah Sabar, SMP Fatih Bilingual School mendapat penghargaan atau piagam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banda Aceh. Piagam itu diserahkan Kadisdikbud Banda Aceh, Dr Saminan MPd kepada Kepala SMP Fatih Bilingual School, Sabar Risdadi, Rabu (23/5) lalu.

Selain itu, Kepala SMP Teuku Nyak Arief Fatih Bilingual School, Sabar Risdadi, juga mendapatkan penghargaan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Dilansir dari web resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banda Aceh, http://dikbud.bandaacehkota.go.id/, Sabar Risdadi masuk ke dalam daftar ‘Pemenang Lomba Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2018.’

Sabar meraih peringkat pertama Kepala SMP Berprestasi Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2018, disusul Hamidah dari Pidie Jaya, dan Mulyadi dari Lhokseumawe. Selain itu, Disdik juga mengeluarkan daftar guru berprestasi kategori guru SD, SMP, kepala SD, pengawas SD, pengawas SMP, guru daerah khusus, tenaga administrasi, pustakawan, SMP LB, dan SLB.(fit)