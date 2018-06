Piala Dunia 2018 Bakal Digelar, Ini Jadwal Pertandingan Selengkapnya, Catat Ya!

SERAMBINEWS.COM -- Tak terasa Piala Dunia akan kembali bergulir.

Ajang sepakbola terakbar empat tahunan ini akan di gelar di negara Rusia.

Piala Dunia 2018 akan dimulai tanggal 14 Juni hingga 15 Juli 2018.

Tuan rumah Rusia akan menjalani laga pertama dengan menghadapi wakil dari Asia, Arab Saudi di Stadion Luzhniki dalam partai Grup A.

Yang jelas, partai tersebut menjadi satu-satunya pertandingan di hari pertama.

Piala Dunia 2018

Total akan ada 64 pertandingan dari fase grup hingga final, dan perebutan tempat ketiga.

Lalu, Stadion Luzhniki akan menggelar partai pembuka dan partai final nanti.

Berikut jadwal Piala Dunia 2018 di Rusia selengkapnya:

Grup A

14/06/2018 Kamis 22.00 WIB: Rusia vs Arab Saudi - Luzhniki Stadium

15/06/2018 Jumat 21.00 WIB: Mesir vs Uruguay - Central Stadium

20/06/2018 Rabu 01.00 WIB: Rusia vs Mesir - Krestovsky Stadium

20/06/2018 Rabu 22.00 WIB: Uruguay vs Arab - Saudi Rostov Arena

25/06/2018 Senin 22.00 WIB: Uruguay vs Rusia - Cosmos Arena

25/06/2018 Senin 21.00 WIB: Arab Saudi vs Mesir - Volgograd Arena