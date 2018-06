C-HR Sudah Dapat Dipesan

* Harga Hampir Capai Rp 500 Juta

BANDA ACEH - Mobil crossover berteknologi terbaru Toyota C-HR, yang juga gabungan sedan dan SUV sudah dapat dipesan. Harga dibandrol hampir Rp 500 juta/unit on the road Aceh dengan dua pilihan warna, one tone dan dual tone.

Afriady Muhammad, Deputy OM PT Dunia Barusa, Sabtu (2/6) menyatakan kehadiran C-HR yang sudah berteknologi terkini dapat diterima warga Aceh. Dia mengakui, mobil berbodi kekar ini masuk kelas menengah ke atas, terutama pengusaha muda atau juga keluarga mapan yang menginginkan tambahan mobil baru di garasinya.

Dia menjelaskan C-HR yang sudah masuk kategori mobil mewah ini dapat ditebus dengan harga Rp 488,9 juta untuk one tone (satu warna) dan Rp 490,4 juta untuk dual tone (dua warna). “Pesanan untuk C-HR yang diimpor langsung dari Thailand sudah dibuka,” jelas Adi, panggilan akrab salah satu punggawa PT Dunia Barusa ini.

Dikatakan, kehadiran C-HR akan mendapat sambutan baik dari masyarakat Aceh yang menginginkan mobil baru berteknologi terkini Toyota. Pada crossover terbaru ini terpasang TNGA (Toyota New Global Architecture) pada sasisnya, sehingga kokoh sebagai rangka yang kuat, lebih aman, stabil dan nyaman dikemudikan.

Melalui transmisi CVT dan mode Sport, juga nyaman dikendarai di perkotaan sebagai kendaraan sehari-hari. SUV berkapasitas 5 tempat duduk ini sebenarnya sudah menyamai harga si bongsor Fortuner yang berkapasitas lebih besar.

Tetapi, kelebihannya, sudah seperti sedan atau hatchback yang sempat membuat otomotif dunia heboh, sebagai mobil fenomenal. Sedangkan desain bodi yang begitu elegan, tampaknya menjadi idola pecinta mobil mewah di Aceh.

Untuk fitur keselamatan paling lengkap, mulai dari 7 airbags, rem cakram di empat roda, ABS+EBD+BA, vehicle stability control (VSC) + traction control, hill-start assist control, rear view monitor system dan blind spot monitor system.

Sedang bagian kenyamanan dan pengendalian didukung suspensi belakang double wishbone yang satu paket dengan platform TNGA. Dikatkan, C-HR khusus bagi konsumen yang ingin melihat desain secara emosional dan mendapat pengalaman berkendara melebihi mobil lainnya.

C-HR memiliki lima pilihan warna yakni White Pearl Crystal Shine (putih), Attitude Black Mica (hitam), Metal Stream Metallic (abu-abu tua), Blue Metallic With Sporty Black Roof (biru) and Red Mica With Sporty Black Roof (merah).

Selain itu, Adi menjelaskan sepanjang bulan Mei 2018, PT Dunia Barusa berhasil membukukan pesanan sebanyak 330 unit mobil. Dia mengatakan pesanan mobil sudah mulai membaik sejak April lalu, seiring adanya momen lebaran Idul Fitri, sehingga dapat digunakan untuk mudik ke kampung halaman masing-masing.

Dia mengatakan si fenomenal, Avanza dan Veloz tetap mendominasi pesanan yakni sebanyak 120 unit, disusul Agya dan Calya, Rush, Innova dan sederetan mobil lainnya. Disebutkan, program penjualan yang terus digencarkan, seperti uang muka atau DP dan cicilan ringan.

Sementara itu, PT Dunia Barusa yang telah tersebar di Aceh akan memudahkan calon konsumen untuk memiliki mobil Toyota. Untuk wilayah barat-selatan, ada showroom 3S (sales, service, spareparts) di Meulaboh. Wilayah timur, ada showroom 3S+ body paint di Banda Aceh. Lebih ke timur lagi, ada outlet 2S di Sigli, showroom 3S di Lhokseumawe, serta wilayah tengah, outlet 2S di Takengon.(muh)