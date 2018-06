Dipecat dari Pesbuker, Raffi Ahmad Sahur Bareng Nagita Slavina Hingga Lakukan Hal Romantis Ini

SERAMBINEWS.COM - Sosok Raffi Ahmad melakukan sahur bersama sang istri, Nagita Slavina, usai dikabarkan dirinya dipecat dari Pesbuker.

Managing Director ANTV, Otis Hahijary bahkan sebelumnya sempat menyinggung salah satu artis acara Pesbukers melalui Instagram Story mengenai sikap tidak profesional salah satu artisnya.

Hal tersebut membuat netizen beranggapan bahwa Raffi Ahmad sudah dipecat dari Pesbukers.



Terlebih kemarin, Ruben Onsu membenarkan perihal ketidakhadiran Raffi Ahmad di Pesbukers.

Namun nampaknya Raffi Ahmad membantah anggapan pemecatan tersebut saat ditemui Grid.ID usai menghadiri Gala Premiere film 'Dimsum Martabak' di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/6/2018).

Ia mengungkapkan tak ada pemecatan apapun yang terjadi kepadanya.

"Enggak, he he he. Enggak ada yang dipecat kok," ungkap Raffi Ahmad sambil terus berjalan.

Sejak sindiran yang dilayangkan Otis Hahijary, Raffi Ahmad memang tak lagi terlihat di acara Pesbukers yang telah dipandunya selama beberapa tahun ke belakang itu.

Lantas kenapa Raffi Ahmad tak pernah hadir dalam acara tersebut jika memang tak dipecat?

"Lagi enggak mau saja he he he," kata Raffi Ahmad.