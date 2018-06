Beli All New Ertiga, Gratis Service Setahun

ALL NEW Ertiga yang dilaunching di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (2/6).

* Berlaku Selama Periode Launching

BANDA ACEH - Pembeli All New Ertiga selama periode launching yang berlangsung hingga Sabtu (9/6) mendatang, akan mendapatkan service gratis setahun include oli dan gratis kaca film solar gard. Branch Manager PT Armada Banda Jaya Banda Aceh, Rahmattuddin menyampaikan hal itu kepada Serambi, di sela-sela peluncuran All New Ertiga, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (2/6).

“All New Ertiga dengan kapasitas mesin 1500 cc ini lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih ringan,” ujarnya.

Selain itu, desain interior modern dan mewah dengan tambahan aksesoris original dari Suzuki (SGA).

Harga All New Ertiga on the road Aceh, sebut Rahmattuddin, untuk tipe GA MT Rp 217 juta, GL MT Rp 231 juta, GL AT Rp 244 juta, GX MT Rp 244 juta, dan All New Ertiga GX AT Rp 256 juta per unit.

Selain secara cash, lanjutnya, konsumen juga bisa membeli All New Ertiga secara kredit dengan uang muka 20 persen dari harga mobil. “All New Ertiga hadir dengan pilihan warna yaitu metallic magma grey new, pearl glorious brown new, pearl snow white, prime cool black, pearl radiant red, metallic silky silver, dan pearl burgundy red,” rincinya.

Hadir dalam acara itu Asisten Head Sales Force Development PT Suzuki Indomobil Sales, Rangga Zanuar, Group Head Marketing Produk PT Suzuki Indomobil Sales, Endang Johari, Area Sales PT Suzuki Indomobil Sales, Dandi Al Zuhri, dan General Manager PT Armada Banda Jaya, Deli Saputra.(una)