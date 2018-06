Datok Minta Gubenur Batalkan Izin Galian C

Barang bukti berupa 10 truk dan sejumlah ekskavator yang disita Polda Aceh dari pelaku galian C ilegah di Aceh Tengah diperlihatkan dalam konferensinoers di Mapolda Aceh

* Berdampak Erosi di Kampong Sunting

KUALASIMPANG - Datok Penghulu Kampong (kepala desa) Sunting, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, meminta Gubenur Aceh membatalkan izin penambangan Galian C di Dusun Melati, Kampong Sunting, karena rawan terjadi erosi terhadap lahan warga yang ada di pinggir sungai.

Datok Kampong Sunting, Azhari, Minggu (3/6) mengatakan, pemberian izin Galian C ini mendapat penolakan dari beberapa warga yang memiliki lahan di pinggir Sungai Tamiang. Mereka khawatir jika Galian C jenis kerikil dan pasir itu diambil menggunakan alat berat, akan berdampak terjadinya erosi tebing sungai. Sehingga berimbas terhadap lahan warga di sekitar lokasi tambang Galian C itu.

Selain itu, sebagian besar warga juga menggunakan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga. Dan aktivitas penambangan juga dikhawatirkan berdampak memperkeruh air sungai di bagian bawah lokasi penambangan.

Warga lebih setuju jika penambangan Galian C ini tetap dilakukan secara tradisional seperti yang berjalan selama ini di kawasan itu. Karena selain kurang berdampak pada lingkungan, penambangan secara tradisional ini juga menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja warga lokal.

“BUMD Kampong juga sudah merencanakan menggarap potensi Galian C ini agar dapat digunakan untuk pendapatan dan membuka lapangan kerja di desa kami. Karena itu kami meminta Gubernur meninjau ulang pemberian izin penambangan Galian C bagi perusahaan di kawasan ini,” ujarnya.

Datok Penghulu Kampong Sunting, Azhari, juga menduga ada indikasi bahwa persetujuan dari warga yang menjadi syarat pengurusan izin, telah direkayasa.

Karena menurutnya, dokumen persetujuan dari warga utnuk melengkapi izin usaha Galian C ini, awalnya hanya ditandatangani oleh lima orang warga, karena banyak warga lainnya tak setuju. Namun belakangan, jumlah tandatangan pada dokumen itu terus bertambah tanpa diketahui pihak kampong.

Pada dokumen yang diajukan ke kecamatan itu pun tidak pernah menyebutkan bahwa lokasi penambangan berada di Dusun Melati. Hal ini baru diketahui saat sudah dikeluarkannya titik koordinat lokasi Galian C tersebut yang ternyata berada di Dusun Melati. Sehingga hal ini memunculkan konflik (pro-kontra) di antara warga sendiri.(md)