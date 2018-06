Sejarah Baru! Ikut Miss Universe Selandia Baru Pakai Hijab, Wanita Keturunan Indonesia Tembus Final

SERAMBINEWS.COM -- Ajang Miss Universe Selandia Baru tahun ini menyajikan sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk pertama kalinya, kontestan Miss Universe Selandia Baru ada wanita berhijab.

Tak hanya itu, yang membanggakan adalah wanita berhijab satu-satunya tersebut berhasil masuk jadi finalis 20 besar.



Nama kontestan itu adalah Nurul Shamsul.

Dilansir dari laman Instagram, dengan bangga wanita 20 tahun ini mengatakan, ia akan menjadi wanita pertama di Selandia Baru yang bisa menembus babak final, bahkan mungkin yang pertama di dunia.

Baca: Nikmat dan Lezat, Inilah 7 Hidangan Jelang Idul Fitri di Berbagai Negara, Bikin Ngiler!

Baca: Polres Aceh Singkil Diminta Segera Proses Kasus Dugaan Pengrusakan Jalan ke Kuburan

A month ago I was announced as a finalist for Miss Universe New Zealand.

I remember the feelings I had before and after the announcement. I prayed that if this opportunity is good for me and my religion, then I wanted God to let it happen.

If it wasn’t, then I wanted Him to turn me away from it.

Now a couple weeks into the journey and I can tell you that it hasn’t always been easy.

But in saying that, I’ve already grown so much as a person. Just never give up.