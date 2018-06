SSB Mentari Sulha Nagan Raya Diundang Mengikuti Kompetisi Singa Cup di Singapura

Laporan Riski Bintang | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE – Sekolah Sepak Bola (SSB) Mentari Sulha, Nagan Raya, menerima undangan untuk berkompetisi di ajang Singa Cup 2018 U-12 dan U-14.

Singa Cup merupakan kompetisi internasional yang diselenggarakan oleh Dynamique Konzepts Pte Ltd dan akan digelar di The Cage Sports Park, Singapura, pada 3-11 November 2018.

Turnamen sepak bola tersebut, diikuti peserta dari sejumlah negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, serta negara-negara di Asia dan Oceania seperti India dan Australia.

Manager Tim SSB Mentari Sulha, Edi mengatakan, udangan tersebut merupakan satu kesempatan untuk membuktikan bahwa tim asuhannya layak diperhitungkan, bahkan di tingkat Internasional.

“Ini adalah bukti kalau SSB Mentari Sulha sudah mengukir prestasi yang membanggakan bukan saja di Nusantara tapi juga di Asia Tenggara," kata Edi kepada Serambinews.com, Senin (4/6/2018).

Baca: Dianggap Kejahatan Perang, Penembak Razan Al-Najjar Bisa Diseret Ke Tiang Gantungan

Baca: Razan al Najjar Sengaja Ditembak Sniper Israel Karena Alasan Ini? Simak Kesaksian Sang Ibu

Baca: Tewas Ditembak Tentara Israel, Ini Pesan Terakhir Razan Najjar untuk Sang Ayah

Untuk mengikuti Kompetisi Singa Cup 2018 di Singapura pada November mendatang, saat ini SSB Mentari Sulha sudah mulai melakukan persiapan, baik perlengkapan dan administrasi.

"Tapi saat ini kita terkendala pada anggaran," katanya.

Edi berharap SSB Mentari Sulha yang berdiri sejak tahun 2011 dan sudah banyak mengukir prestasi, agar mendapat bantuan dari Pemkab Nagan Raya dan para pihak dermawan sehingga dapat berlaga di kancah Internasional.

Saat ini, kabar gembira itu belum disampaikan kepada semua pemain. Karena jika disampaikan lalu gagal berangkat, dan gagal maka akan semakin membuat semangat mereka berkurang, karena SSB Mentari Sulha juga tidak bisa ikut berkompetisi pada seri nasional di Mamuju, Sulawesi Barat, karena hanya finis pada posisi kedua pada kompetisi Royal Cup Go To China tingkat Aceh di Lhokseumawe.

Hingga saat ini, beberapa prestasi yang sudah diraih SSB Mentari Sulha adalah, Juara I Blispi Barat Selatan Aceh, Juara III Blispi Tingkat Aceh, Juara I Aceh Barat Cup, Juara I Kualifikasi Danone Cup Tingkat Kabupaten, Tim Terbaik Danone Cup Aceh, Juara II Royal Cup Go To China dan tim Fair Play Royal Cup Go To China.(*)