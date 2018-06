Jarang Terekspos, Ini Potret Kegantengan dan Kecantikan Anak Menteri Susi, Blasteran Bule

SERAMBINEWS.COM - Susi Pudjiastuti mengunggah foto yang jarang diunggahnya, Senin (4/6/2018).

Melalui akun Instagram, Susi Pudjiastuti foto bareng putranya, Alvy Xavier.

Foto tersebut diambil di Kota Paris, Perancis.

Keduanya tampak mengenakan pakaian kasual.

Alvy Xavier terlihat memegang sebuah air mineral.

Di caption, Susi Pudjiastuti mengungkapkan keheranannya pada sang anak.

Menteri Kelautan dan Perikanan ini baru sadar anaknya sudah sangat tinggi.

"Paris, just realise how tall my son is..love you alvy

(Paris, baru sadar seberapa tingginya anak saya, cinta kamu Alvy)" ungkap Susi Pudjiastuti.

Melihat foto ini, netizen pun memuji ketampanan Alvy Xavier.