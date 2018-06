Putra Deddy Corbuzier dan Kalina Jadi Lulusan Terbaik, Bukti Anak Broken Home Bukan Alasan

SERAMBINEWS.COM - "So who said Broken Home is a broken Kid? " tanya Deddy Corbuzier untuk semua orang yang melihat postingan Instagram pada 6/5/2018.

Mentalis yang juga seorang presenter itu, saat ini tengah berbangga hati karena sang putra semata wayangnya mampu menjadi lulusan terbaik.

Azkanio Nikola Corbuzier atau yang akrab disapa dengan Azka, merupakan putranya hasil perkawinan dengan Kalina Oktarani 2005 silam.

Sayangnya pernikahan mereka berujung perceraian pada 2013 lalu.

Sehingga bisa dikatakan Azka putra satu-satunya mereka, menjadi anak dari keluarga yang berantakan.

Akan tetapi hal itu tak membuat Azka jadi anak yang gagal dan ikut berantakan juga.

Hal ini dibuktikan dengan sederet prestasi yang Ia buat meski ayah dan ibunya telah berpisah.

Dan tepat pada tanggal 6 Mei 2018 kemarin, Azka berhasil lulus SD dengan predikat lulusan terbaik.

Seolah menjadi tamparan bahkan teladan yang baik bagi semua orang yang juga korban broken home.

Tak cuma itu saja, bahkan Deddy menceritakan kalau sang putra mengidap Dislexia.