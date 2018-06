Tiga Hal Ini Membuat Fans Via Vallen Yakin Pelaku Pelecehannya Adalah Marko Simic

SERAMBINEWS.COM - Insta Story yang diunggah Via Vallen baru-baru ini membuat geger para penggemar dan pecinta sepak bola di Tanah Air.

Pasalnya dalam insta story tersebut muncul dugaan Via Vallen mendapatkan pelecehan dari pesepak bola terkenal di Indonesia.

Seseorang telah mengirim DM yang sangat tidak sopan kepada Via Vallen.

Penyanyi dangdut yang berasal dari Sidoarjo ini menunjukkan pesan yang dikirim kepadanya.



"I want you sign fot me in my bedroom, wearing sexy clothes..." isi pesan ini terlihat diberi lingkaran merah.

Instagram

Via Vallen memberi balasan "Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba-tiba nge DM dan ngirim text gambar kayak gini.

As a singer, i was being humiliated by a famous football player in my country right now.

I am not a kind that girl, dude!!!"

Via Vallen juga memperlihatkan chat DM-nya dengan orang yang mengirim pesan itu.