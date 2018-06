Yuk Dukung Hafiz Aceh Lomba Internasional Tilawah Suara Indah di Kuwait

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Muhammad Hani, mahasiswa asal Kota Subulussalam, Aceh meminta partisipasi untuk mendukungnya dalam ajang lomba tilawah suara indah tingkat internasional di Kuwait.

”Kami mohon dukungan agar bisa menang di ajang lomba internasional ini,” kata Muhammad Hani kepada Serambinews.com, Rabu (6/6/2018).

Selain Muhammad Hani, dua peserta lomba tilawah lainnya berasal dari Medan, Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Muhammad Hani yang mendapat nomor urut 1 akan berlomba dengan dua pesaingnya nomor 2 dan 3 asal Medan dan Makassar.

Vote urutan peserta ini dapat dilihat dalam akun instagram @khaironline dan follow.

Sebagaimana dibagikan para warganet, meminta agar masyarakat mendukung putra pertama pasangan Tgk Muslem S.Pt-Ustazah Rahmawati Aida Putri.

Pria berkacamata kelahiran 5 September 2000 ini sedang menimba ilmu di Kuwait.

Pantauan Serambinews.com, aksi share dan mohon dukungan terhadap sosok Muhammad Hani dishare di akun instagram #kabarsubulussalam.

Dalam akun itu menulis yuk bantu vote hafiz yang satu ini, supaya menang ya. Jangan males! Negara Kuwait mengadakan lomba internasional tilawah suara terindah. Vote urutan peserta sebagai berikut : No. 1 M. Hani, dari Subulussalam, Aceh No. 2 dari Medan No. 3 dari makassar Kunjungi akun @khaironline dan follow, lalu ketik 1 di kolom komentar. . .

Ayo bantu pemuda sada kata ini menjadi pemenang di kancah internasional.(*)