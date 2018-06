Xenia Terlaris

* Sebagian Diserahkan Usai Lebaran

BANDA ACEH - Mobil MPV, Daihatsu Great New Xenia menjadi terlaris selama dua bulan terakhir ini, seiring memiliki bangku tujuh penumpang. Namun, sejumlah calon konsumen yang baru melakukan pemesanan dalam bulan ini harus menunggu unitnya sampai ke garasi usai lebaran Idul Fitri 1439 H.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Banda Aceh, Herizal Ruslan, Sabtu (9/6) menjelaskan permintaan Xenia terus naik dalam dua bulan terakhir ini, sehingga unitnya terus terbatas. Bahkan, katanya, ada calon konsumen yang harus menunggu sampai akhir liburan, karena disesuaikan dengan pengiraman dari Jakarta.

Untuk Great New Xenia, seluruhnya sudah bermesin 1.300 cc yang dimulai dari Xenia X MT 1.3 STD yang dibandrol Rp 190,7 juta dan Deluxe Rp 206.450.000, Deluxe M tambah Rp 1 juta menjadi Rp 207.450.00.

Kemudian, ada Great New Xenia R M/T 1.3 Custom Rp 213.850.000 dan varian matik Rp 224.050.000/unit on the road Aceh. Untuk varian tertinggi, ada Xenia R M/T GIAAS SE Rp 225.850.000 dan R matik Rp 236.050.000/unit. Di antaranya, juga ada Xenia yang dibandrol Rp 200 jutaan/unit.

Herizal menjelaskan Xenia sudah dikenal sebagai mobil ramah keluarga yang paling laris di pasar otomotif Indonesia. Dikatakan, mobil satu ini memiliki desain eksterior yang tak kaku, alias tetap stylish dan modis, meski mengusung tema mobil keluarga yang sudah diperkenalkan sejak 2003 lalu.

Apalagi, katanya, dengan daya tampung 7 penumpang, ditambah desain interior yang sudah dilengkapi fitur keamanan, menjadikan mobil ini menjadi favorit konsumen. Dia mengklaim, Xenia juga irit bahan bakar dan suku cadang yang mudah didapat dengan harga relatif terjangkau.

“Mobil Xenia paling banyak dipesan untuk kebutuhan mudik, karena memiliki kapasitas yang besar,” katanya. Sehingga cocok sebagai angkutan keluarga besar saat bersilaturrahmi dengan anggota keluarga lainnya di kampung halaman masing-masing, tambahnya.

Tetapi, ujarnya, Xenia dan Sigra yang juga berkapasitas tujuh penumpang memiliki kendala jadwal kapal, karena proses pengiriman dari pabrik ke Aceh. Herizal menyatakan kedua mobil ini yang tiba di Aceh akan diserahkan kepada pembeli di awal Juni dan sesudahnya harus menunggu seusai liburan lebaran, karena ada liburan panjang lebaran.

Herizal mengatakan mobil yang juga laris jelang lebaran yakni Ayla yang berkapsitas lima penumpang dan tak ketinggalan Gran Max Minibus. Disebutkan, Gran Max memiliki dual konsep penggunaan yaitu nyaman untuk keluarga, juga teman dalam berniaga.

“Tak ketinggalan keluarga besar PT Astra Daihatsu Banda Aceh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh sahabat Daihatsu di seluruh Aceh dan mohon maaf, jika ada kekurangan dalam memberikan pelayanan selama bulan puasa ini,” pungkas Herizal.(muh)