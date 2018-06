Piala Dunia 2018 - Megahnya Kazan, Kota Mayoritas Muslim di Rusia Sebagai Surga Pariwisata  

The Temple of All Religions

SERAMBINEWS.COM - Ajang kompetisi sepak bola internasional Piala Dunia 2018 Rusia tinggal menghitung hari.

Dikabarkan ada 11 tempat yang sudah dipastikan siap menjadi penyelenggaran event empat tahunan tersebut.

Dari berbagai venue yang ada, semua menyimpan keunikan tersendiri.

Satu di antaranya ialah kota Kazan yang ada di daerah Rusia Timur.

stadion megah bernama Kazan Arena (fifa.com)

Di sana ada berbagai macam budaya dengan mayoritas muslim.

Kazan merupakan ibukota Republik Tatarstan yang berada sekitar 820 kilometer sebelah timur Moskow.

Kota Kazan adalah kota paling penting di Rusia, terutama soal urusan ekonomi, ilmu pengetahuan serta pusat kebudayaan.

Meski namanya tak sepopuler Moskow dan St. Petersburg, Kazan punya julukan unik yaitu 'The Third Capital of Russia' dan 'The Millenial City'.

Kota yang merayakan hari jadi ke-1000 pada tahun 2005 lalu ini ternyata juga termasuk dalam daftar World Heritage Cities versi UNESCO.

Kira-kira, ada hal menarik apa saja di kota Kazan?