Penjualan All New Vario Meningkat

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman, Marketing Director AHM Shigeto Kimura, Marketing Director AHM Thomas Wijaya, President Director AHM Toshiyuki Inuma memperkenalkan All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125, di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

BANDA ACEH - Penjualan dua produk skutik All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 produksi PT Astra Honda Motor (AHM) pada Mei 2018 mencapai 107.559 unit. Jumlah ini meningkat 20 persen dibanding bulan sebelumnya yang ketika itu kedua model ini terjual 89.402 unit.

Pada Mei lalu, kehadiran desain dan beragam fitur terbaru duo skutik Honda Vario ini mendapat respon positif masyarakat. Buktinya, sebulan setelah diluncurkan, permintaan All New Honda Vario 125 meningkat 26 persen atau sebesar 55.492 unit. Jumlah ini meningkat dibanding April 2018 yang bulan itu laku 44.113 unit. Torehan positif juga dicatatkan oleh All New Honda Vario 150 eSP yang laris terjual 52.067 unit. Jumlah itu juga meningkat 15 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang terjual 45.289 unit.

All New Honda Vario 125 yang berbekal mesin 125cc berteknologi eSP diminati karena mampu memberikan keseimbangan antara performa yang optimal serta konsumsi bahan bakar yang irit. Sedangkan skutik eksklusif terbaru All New Honda Vario 150 menjadi pilihan bagi pecintanya di kalangan anak muda seiring disematkannya fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi dan New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm.

General Manager (GM) Sales Division AHM, Ignatius Didi Kwok, menyampaikan hal tersebut dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (12/6). “All New Honda Vario 125 dan All New Honda 150 dihadirkan bagi para pecinta skutik untuk membuat berkendara sehari-hari semakin menyenangkan,” kata Ignatius Didi Kwok. (una)