Sebelas Kota Siap Pentaskan Laga

SEBELAS kota di Rusia menyatakan siap untuk mementaskan rangkaian laga Piala Dunia 2018. Sebelas kota itu adalah Moskow, St Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi, dan Rostov-on-Don.

Sementara seluruh tim telah tiba di Negeri Presiden Vladimir Putin itu. Melalui Kantor Berita TASS yang juga dilansir Moskwa Times dan Harian Independent edisi kemarin, Putin secara resmi menyatakan wellcome kepada semua peserta dan pendukung peserta Piala Dunia 2018 ke Rusia.

“Tujuan kami adalah semua tamu kami, para bintang sepak bola dan pendukung, merasakan keramahan dan sambutan bangsa kami. Kami berharap mereka bisa memahami budaya unik kami dan alam unik kami. Supaya mereka ingin kembali,” ujar Presiden Rusia, Vladimir Putin saat berbicara pada Kongres ke-68 FIFA di Moskow, Rabu (13/6) kemarin.

Kesuksesan Rusia dan Moskow dalam menyambut warga dunia bisa diukur secara dini ketika acara pembukaan Piala Dunia 2018 di Stadion Luzhniki, Moskow, Kamis (14/6) malam nanti WIB. Setelah pembukaan akan dilanjutkan pertandingan pembuka di grup A antara tuan rumah Rusia versus Arab Saudi. Laga itu rencananya disaksikan langsung Presiden Vladimir Putin dan Pangeran Mohammed bin Salman, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi.

Upacara pembukaan Piala Dunia 2018 akan dimeriahkan oleh kehadiran tiga bintang internasional. Robbie Williams, penyanyi asal Inggris, akan bernyanyi bersama Aida Garifullina, soprano Rusia. Ronaldo, penyerang legendaris Brasil, adalah bintang ketiga yang memeriahkan upacara pembukaan.

Upacara pembukaan Piala Dunia 2018 akan jauh berbeda dari upacara di Piala Dunia-Piala Dunia sebelumnya. Tahun ini upacara akan fokus pada aksi musik dan waktu mulainya berdekatan dengan waktu kick-off pertandingan, yaitu 1,5 jam sebelumnya. Tema upacara ini tidak hanya fokus pada sepak bola, namun fokus pada negara penyelenggara yang diwakili oleh penampilan Aida Garifullina.

Peraturan ketat

Presiden Putin juga mengeluarkan dekrit untuk mengatur pendatang yang akan menyaksikan langsung Piala Dunia 2018.

Peraturan ini berisi kewajiban bagi semua pendatang untuk melakukan registrasi identitas di kantor Kementrian Dalam Negeri atau Kantor Multifunctional Centers for Provision of State and Municipal Services (semacam Departemen Sosial Pemerintah Rusia).

Peraturan yang berlaku sejak 25 Mei hingga 25 Juli ini tidak berlaku bagi peserta turnamen dan perwakilan FIFA, organisasi di bawahnya, dan anggota konfederasi.

Menurut informasi yang didapat BolaSport.com dari Russia Beyond, keputusan ini membatalkan semua aturan tentang prosedur keimigrasian di Rusia sebelumnya.