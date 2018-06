Siswa SMK Penerbangan Aceh Selesai Magang di Boeing

KEPALA Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin didampingi Kabid Pembinaan SMK Teuku Miftahuddin, menyambut kepulangan siswa SMK Penerbangan Aceh seusai menyelesaikan magang di Pabrik Boeing, AS, Kamis (21/6) malam. SERAMBI/M NASIR YUSUF

BANDA ACEH - Sepuluh siswa SMK Negeri Penerbangan Aceh yang mengikuti program magang di pabrik perusahaan penerbangan raksasa di dunia kembali ke Aceh, setelah menyelesaikan program magang selama tiga bulan di pabrik Boeing, Seattle, Amerika Serikat.

Sepuluh siswa itu adalah Rizki Ananda Kamalu, Farista Mayantu, Muhammad Wira Sutama, Defri Frenaldi, Ryan Afriansyah, El Khana Aburyzal Sihombing, Arrizalul Ziqri, Fadhila Maisura, Muhammad Iqbal Musara, Muhammad Nazir. Kepulangan para siswa tersebut disambut Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin MPd di Bandara Sultan Iskandarmuda, Aceh Besar, Kamis (21/6) malam.

Selain Kadis Pendidikan Aceh, hadir juga Kepala Bidang Pembinaan SMK, Teuku Miftahuddin MPd, Diana Devi (Mitra Pengembangan SDM—Indonesia Education Partnerships (IEP), dan Kepala SMK Negeri Penerbangan Aceh, Dahliati.

Kadis Pendidikan Aceh, Syaridin MPd, meminta para siswa yang telah menyelesaikan magang di pabrik Boeing itu agar memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk memajukan kedirgantaraan Aceh di masa mendatang. “Saya berharap apa yang diperoleh di Amerika bisa ditularkan kepada rekan-rekannya dan adik kelasnya di SMK Penerbangan Aceh, baik sistem belajar dan juga sikap yang ditempa di pabrik kedirgantaraan raksasa tersebut,” kata Syaridin.

Sebelumnya, Diana Devi mewakili Mitra Pengembangan SDM--Indonesia Education Partnerships (IEP) yang memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM untuk murid SMK Penerbangan Aceh dengan Everett Community College Amerika Serikat mengatakan, pihaknya siap mendukung program-program pemerintah Aceh di bidang pengembangan pendidikan di masa mendatang. Baik berupa program pemagangan siswa atau peningkatan kapasitas tenaga kependidikan.

Diana yang menjabat Manajer Kerjasama Antar Universitas di Lembaga yang dipimpin Brook Williams Ross itu mengatakan, khusus untuk 10 siswa SMK Penerbangan Aceh yang telah menyelesaikan magangnya di Pakrik Boeing dan mitra Boeing Everett Community College, Amerika Serikat, selama tiga bulan masing-masing mendapat tiga sertifikat, meliputi Sertifikat Kesiapan Karir Nasional, Sertifikat 10 Jam OSHA dan Sertifikat Pra-Kerja Manufaktur dari Everett Community College.

Dikatakan, dengan adanya tiga sertifikat tersebut, para alumni magang bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menjadi salah satu pendukung dalam memasuki dunia kerja.

Diana Devi, yang merupakan putri sulung mantan Bupati Pidie, Drs Nurdin AR, menambahkan, selama di AS para siswa SMK Penerbangan Aceh belajar di kampus Everett Community College meliputi tentang keterampilan teknis antara lain cara membaca blueprint, dasar manufaktur dan lingkungan, alat dan teknik pengukuran presisi, jaminan mutu, pengantar lean dan six sigma, alat belanja dan kosa kata dan First-Aid, OSHA-Safety and Ergonomics.

Di samping itu, mereka juga mempelajari program manufacturing yang berhubungan dengan pengenalan tentang komposit, pengantar precision machining, pengantar desain teknis (CAD) dan pengantar fabrikasi dan pengelasan. Selain itu, mereka juga belajar soft skills seperti akuntabilitas pribadi, ketepatan waktu dan etika kerja, kerja tim, profesionalisme, komunikasi dan budaya tempat kerja.(sir)