Penjualan Toyota Naik

SEORANG petugas sales sedang menjelaskan fitur-fitur dan kelebihan mobil All New Rush kepada sepasang suami-istri yang mendatangi showroom PT Dunia Barusa, Banda Aceh

* Program THR Masih Berlaku

BANDA ACEH - PT Dunia Barusa, dealer resmi Toyota di Aceh berhasil membukukan kenaikan penjualan 20 persen sepanjang semester I 2018 dibandingkan periode sama tahun lalu. Untuk program Toyota Hadiah Ramadhan (THR) masih berlaku bagi pembeli bulan ini dengan undian secara nasional pada akhir bulan ini.

Afriady Muhammad, Deputy Operation Manager (OM) PT Dunia Barusa, Sabtu (23/6)) menjelaskan animo masyarakat membeli mobil Toyota terus meningkat, khususnya jelang lebaran Idul Fitri 1439 H. “Penjualan sampai semester pertama tahun ini naik 20 persen dibandingkan periode sama tahun lalu,” jelasnya.

Dia menjelaskan bagi pembeli mobil Toyota sampai akhir bulan ini, maka masih ada kesempatan mendapat hadiah THR secara nasional. Disebutkan, untuk tahap pertama sudah diserahkan kepada konsumen di tiga wilayah berupa sepeda motor yakni Banda Aceh 2 konsumen, Lhokseumawe 1 konsumen dan Meulaboh 3 konsumen atau total enam sepeda motor.

Nah, bagi pembeli baru sampai akhir bulan ini, maka hadiah yang ditawarkan yakni 3 unit Alphard, 30 unit Calya, dan 300 unit sepeda motor. Pengundian periode II akan dilakukan pada akhir bulan ini untuk pembelian mobil Toyota periode Juni 2018.

Ditambahkan, program pembelian mobil Toyota tetap dengan DP dan cicilan ringan, sehingga terjangkau. Dicontohkan, untuk Avanza G 1.3 M/T yang dibandrol Rp 218,5 juta, maka DP Rp 33 juta dengan cicilan Rp 3,7 juta/bulan selama lima tahun.

Demikian juga untuk Avanza 1.3 A/T standar, DP tetap Rp 29 juta dan cicilan Rp 3,5 juta/bulan selama lima tahun. Untuk mobil LCGC Calya G M/T, DP sebesar Rp 34 juta dengan cicilan Rp 2,6 juta/bulan dan sejenisnya, lima tempat duduk, Agya 1.0 G M/T, maka DP Rp 29 juta dengan cicilan Rp 2,5 juta/bulan.

Afriady menyatakan sepanjang Mei dan Juni 2018 atau jelang Idul Fitri 1438 H, pesanan mobil naik drastis atau lebih tinggi dari capaian April 2018 yang berjumlah 344 unit. Tetapi, belum ada rincian, seiring Juni masih beberapa hari lagi, sehingga dipastikan akan ada penambahan pesanan.

Disebutkan, pesanan terbanyak tetap pada si fenomenal Avanza/Veloz, diikuti mobil LCGC Calya dan Agya, selain Innova dan All New Rush. Dia berharap kepercayaan masyarakat Aceh terhadap mobil Toyota tetap baik, apalagi pelayanan juga akan terus ditingkatkan, mulai dari sales, service dan juga ketersedian spareparts.

Dia juga menyinggung mobil baru Toyota, All New C-HR yang tetap bisa dipesan dengan booking Rp 10 juta, termasul All New Rush.

Sementara itu, PT Dunia Barusa telah melebarkan sayap di Aceh. Untuk wilayah barat-selatan, ada showroom 3S (sales, service, spareparts) di Meulaboh. Wilayah timur, ada showroom 3S+body paint di Banda Aceh. Lebih ke timur lagi, ada outlet 2S di Sigli, showroom 3S di Lhokseumawe, serta wilayah tengah, outlet 2S di Takengon.(muh)