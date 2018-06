Terios Varian Terendah Paling Diminati

BANDA ACEH - Daihatsu Terios generasi terbaru dengan varian terendah ternyata paling diminati warga Aceh, bahkan harus masuk inden. Mobil ini dibandrol Rp 204,25 juta/unit on the road Aceh dan dapat ditebus dengan DP Rp 40 jutaan dan cicilan Rp 4 jutaan per bulan.

Herizal Ruslan, Kepala Cabang Astra Daihatsu Aceh, Sabtu (23/6) menjelaskan Terios memiliki banyak varian dengan varian terendah tipe X M/T. Dikatakan, varian utama terdiri dari 2 tipe yakni X dan R, tapi dibagi lagi dengan tipe Deluxe dengan perbedaan pada fitur yang disematkan.

Dikatakan, perubahan Terios secara signifikan masih mengusung konstruksi dan transmisi sama, seperti generasi sebelumnya, akan tetapi menggunakan mesin baru. Herizal mengatakan Terios tipe terendah hanya transmisi manual dengan harga Rp.204.250.000, tetapi tetap stylish dan sporty.

Untuk harga varian lainnya, X/MT Deluxe Rp 214.250.000 dan R M/T Rp 239.450.000/unit on the road Aceh. Herizal mengatakan sejak diluncurkan November 2017 lalu, Terios langsung menonjolkan desain baru dan fitur berlimpah. Dia mengatakan dengan fitur yang banyak ditambah, harga tidak naik, bahkan lebih murah dibandingkan versi lawas.

Untuk tampilan eksterior Terios X, maka paling sederhana, karena idak ada fog lamp, kecuali grille hitam dan pelek 16 inchi yang dilaburt warna gun metal. Tetapi, lampu utama sudah jenis LED lengkap dengan position lamp.

Ditambahkan, side visor sudah standar sampai di kaca baris ketiga dan lampu belakang juga sudah LED hemat energi. Di atasnya ada spoiler kecil model duck tail dan tersedia antena model sirip hiu.

Beranjak ke dalam atau interior, tak banyak berbeda dengan Terios varian atas. Dasbor tetap dengan dua warna, meter cluster dengan aksen krom dan digital AC, bahkan monitor layar sentuh juga disematkan berisi fitur DVD, USB, Aux In dan radio.

Untuk menambah kenyamanan penumpang belakang, makan sudah ada AC double blower agar udara dingin cepat menyebar ke seluruh penjuru kabin. Demikian juga dengan ftur keselamatan dual SRS airbag, ABS dan EBD juga disematkan, tidak seperti Terios lawas, karena fitur keselamatan dan keamanan sudah menjadi perhatian Daihatsu Indonesia.

Herizal mencontohkan untuk sensor parkir belakang, immobilizer, alarm, seat belt warning, speed sensing auto door lock dan power window jam protection juga ada. Untuk urusan mesin, 2NR-VE 4-silinder 1,5-liter Dual VVT-i DOHC yang hanya diberi pilihan transmisi manual 5-speed dengan tenaga yang disemburkan sampai 104 PS dengan torsi puncak 136 Nm.

Bagian konstruksi, maka masih model unibody atau semi-monokok seperti Xenia dan Avanza dengan penggerak roda belakang (RWD) serta model SUV tulen, klaimnya. Disebutkan, Terios socok untuk menjelajahi medan kurang bersahabat, bahkan dapat dimodifikasi bergaya offroader.

Herizal menyatakan untuk Terios tipe X sangat banyak peminatnya dan yang berminat harus inden terlebih dahulu.”Ini adalah varian Terios dengan penampilan sederhana akan tetapi memiliki tampilan yang sangat cocok untuk yang berjiwa muda dan berpetualang, apalagi kalau dimodifikasi dengan tamplan ala offroad,” pungkas Herizal.(muh)