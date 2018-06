Leting 2015 Rajai Futsal Ikasmantig

BANDA ACEH - Skuat futsal leting 2015 alumni Smantig Banda Aceh, sukses merajai kejuaraan futsal Ikasmantig 2018, yang ditutup secara resmi oleh Ketua Dewan Pembina Ikasmnatig, Mayjen TNI Teuku Abdul Hafil Fuddin, kemarin.

Dalam duel final di Lapangan Futsal Fair Play itu, tim futsal leting 2015 dijajal seniornya 2013. Melalui permainan yang berlangsung alot sepanjang laga, akhirnya anak anak 2015 mampu menumbangkan pasukan 2013 dengan skor 6-3.

Jual beli serangan terjadi sejak laga dibuka, namun pasukan 2013 ternyata sedikit keteteran di menit menit akhir, hingga laga ditutup dengan skor 6-3 yang disambut gemuruh para tifosi tim 2015. “Alhamdulillah, semua berjalan lancar dalam koridor persaudaraan dan silaturahmi yang kuat diantara sesama alumni,” ujar Fadli Ali SE didampingi Haikal, selaku panitia pelaksana.

Laga futsal antar alumni Ikasmantig itu berlangsung setiap tahun, yang diikuti perwakilan leting. Mayjen Hafil yang juga Pangdam Iskandar Muda, langsung menyerahkan hadiah kepada para juara 1, 2 dan 3, yaitu Leting 2015, 2013 dan 2011.

“Kuatkan terus persatuan dan tali persaudaraan diantara sesama alumni, selain itu mari kita tingkatkan etos kerja dari semua lini, termasuk olahraga tentunya,” kata Mayjen Hafil kala memberi motivasi dan menyemangati para pemain dan pendukungnya.

Even yang juga dibuka secara resmi oleh Mayjen Hafil melalui tendangan pertama secara simbolis, Sabtu (23/6) lalu itu, menghasilkan best player Nauval Efendi (2015), topskor Mulyadi (2012), best keeper Fauzan (2013), tim fairplay (2005) dan supporter terbaik (1994).(nur)