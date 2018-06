Syawal, Bulan Pernikahan  

Oleh Adnan

“Masa laluku adalah milikku. Masa lalumu adalah milikmu. Tapi, masa depan adalah milik kita berdua.” (B.J. Habibie)

SYAWAL merupakan bulan penuh haru dan gembira bagi manusia beriman. Dianggap bulan mengharukan, karena manusia beriman baru saja meninggalkan Ramadhan sebagai bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Sedangkan dianggap bulan kegembiraan disebabkan pada bulan Syawal manusia beriman telah menggapai kemenangan dari perjuangan perang hawa nafsu selama sebulan. Kemenangan itu pun diterjemahkan dalam rangkaian kunjungan dan silaturrahmi dengan keluarga dan handai taulan. Sebab, lazimnya pada bulan Syawal momen keluarga berkumpul dan saling berbagi, serta kebahagiaan. Syawal menjadi bulan penuh kebahagiaan dan keceriaan.

Selain itu, Syawal juga bermakna peningkatan. Yakni bulan peningkatan iman dan ketaatan kepada Allah Swt, berupa melaksanakan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal, serta diisi dengan berbagai aktivitas ibadah lainnya. Satu ibadah yang sering dilaksanakan manusia beriman pada bulan Syawal yakni pernikahan. Tak jarang pada bulan Syawal setiap orang menerima sejumlah undangan pesta pernikahan (walimatul ursy). Bahkan, Syawal sangat identik dengan bulan pernikahan, yakni bulan paling banyak diselenggarakan pernikahan. Bisa saja dalam sehari setiap orang harus memenuhi beberapa undangan walimah-an. Sebab, melangsungkan pernikahan di bulan Syawal sudah menjadi tradisi dan momen indah setiap pasangan.

Wujud konkret

Tentu pernikahan pada bulan Syawal juga wujud konkret dari meningkatnya iman setelah pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadhan. Sebab, menikah merupakan satu ibadah yang diperintahkan Allah Swt dan Rasul-Nya kepada manusia beriman. Keberadaannya menjadi medium untuk saling berbagi, peka dan peduli, mengasihi dan mencintai, menyatukan keluarga, memperbanyak saudara, serta berkeluh-kesah dalam setiap pergulatan kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial. Tanpa pernikahan kehidupan akan terasa ‘pincang’, dan agama pun masih separoh saja. Pernikahan tempat pembuktian cinta. Seperti syair lagu Rhoma Irama, “Hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga”. Hampa jadinya.

Bahkan, Rasulullah saw menikah dengan Aisyah ra pada bulan Syawal. Sebagaimana penuturan Aisyah ra, “Rasulullah saw menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah Saw yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?” (HR. Muslim). Dan, Aisyah ra pun suka menikahkan wanita pada bulan Syawal. Hal ini menunjukkan bahwa Syawal sebagai bulan kemuliaan dan keberkahan. Sehingga bulan Syawal menjadi momen bagi Rasulullah Saw ketika menikahi Aisyah ra. Sebab itu, wajar jika pada bulan Syawal setiap kita banyak menerima undangan pesta pernikahan.

Para ulama menguraikan beberapa penyebab Rasulullah Saw menikahi Aisyah ra di bulan Syawal, yakni: Pertama, menolak keyakinan Arab Jahiliyah. Sebab, menurut keyakinan Arab Jahiliyah bulan Syawal merupakan bulan sial (thiyarah). Sehingga siapa saja yang menikah pada bulan Syawal akan membawa kesialan dan malapetaka dalam rumah tangga. Padahal, setiap bulan diciptakan Allah Swt memiliki kelebihan (fadhilah) masing-masing. Tidak ada bulan yang diciptakan untuk membawa kesialan dan malapetaka. Bahkan, profetik berpesan bahwa berkeyakinan sial terhadap sesuatu adalah sebuah kesyirikan (HR. Ahmad). Sebab itu, untuk melawan keyakinan tersebut, Rasullah saw menikah di bulan Syawal.

Kedua, bulan kemuliaan. Syawal merupakan bulan kemuliaan dan kebahagiaan. Sebab, pada bulan Syawal manusia beriman berhari raya Idul Fitri. Yakni sebuah momentum manusia beriman kembali kepada kesucian diri (fitrah). Dimana sebulan penuh dalam bulan Ramadhan manusia beriman telah membakar setiap dosa dan noda dengan ibadah puasa (shaum), shalat malam (qiyam), infak, sedekah dan zakat, serta berbagai aktivitas kebaikan lainnya. Hal ini menunjukkan pula bahwa keyakinan masyarakat Arab Jahiliyah tentang bulan Syawal penuh dengan kesialan dan malapetaka merupakan sebuah kekeliruan. Sebab itu, Rasulullah Saw menikahi Aisyah ra di bulan Syawal. Untuk menunjukkan kepada umat bahwa Syawal merupakan bulan yang penuh kemuliaan seperti bulan-bulan lainnya.

Tanda kekuasaan Allah Swt

Selain itu, penciptaan makhluk berpasang-pasangan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Yakni penciptaan siang dan malam, langit dan bumi, matahari dan bulan, lautan dan daratan, fauna dan flora, putih dan hitam, laki-laki dan perempuan. Keragaman ciptaan tersebut menunjukkan Allah Swt Maha Indah, Maha Agung, Maha Pencipta, dan Maha Berkehendak. Dari sana akan lahir keseimbangan, keindahan, kesejukan, estetika, dan saling melengkapi. Maka penciptaan manusia yang berpasang-pasangan (laki dan perempuan) bertujuan untuk saling melengkapi, mengasihi, dan mencintai. Sehingga dari sana akan lahir keturunan untuk menjadi hamba yang mulia, beriman, dan bertakwa, serta menjadi khalifah fil ardh (QS. al-Baqarah: 30).

Hal tersebut digambarkan Allah Swt dalam firman-Nya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum: 21). Bermakna bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan melingkupi dalam menjalani kehidupan. Dari berumah tangga diharapkan akan melahirkan keluarga yang damai, aman, saling mengasihi dan mencintai (sakinah mawaddah warahmah). Dari kumpulan keluarga yang demikian akan wujud sebuah negeri yang aman, damai, dan makmur sentosa dalam lindungan Allah Swt (baldatun thayyibatun warabbun ghafur).

Lebih lanjut, perintah menikah juga ditegaskan Allah Swt dalam firman-Nya, “Dan nikahilah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiaNya dan lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur: 32). Bermakna bahwa Allah Swt akan memberikan kelapangan dan kemudahan rezeki bagi siapa saja yang menikah. Ini menunjukkan bahwa menikah akan mempermudah dan memperbanyak sumber rezeki. Ibnu Mas’ud ra berpesan carilah kekayaan dengan menikah. Profetik berpesan menikahlah untuk menjaga kesucian (HR. An-Nasai).

Sebab itu, bulan Syawal merupakan momentum pernikahan bertujuan untuk melawan keyakinan keliru Arab Jahiliyah, meneladani pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra, memuliakan Syawal sebagai bulan peningkatan iman dan ketaatan, menyambung tali persaudaraan dengan saudara seakidah, dan mempersaudarakan satu keluarga dengan keluarga lain. Karena menikah bukan hanya sekadar menyatukan satu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja. Tapi menikah juga menyatukan satu keluarga dengan keluarga lainnya. Akibatnya, saudara bertambah, keluarga meriah, rezeki akan melimpah, kehidupan akan cerah, dan menggapai jannah akan mudah. Dari sana akan lahir rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga!

* Adnan, S.Kom.I., M.Pd.I., Dosen Bimbingan Konseling Islam, Sekretaris Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Lhokseumawe, Aceh. Email: adnanyahya50@yahoo.co.id