Mudahnya Nyari Duit Cuma Hanya Dengan Main Facebook, Seperti Ini Syarat dan Ketentuannya

SERAMBINEWS.COM - Mungkin Facebook bukanlah media sosial paling populer digunakan oleh banyak orang saat ini.

Sebab di era digital dan serba canggih ini, ada banyak lahir media sosial lain yang lebih diminati seperti Instagram, Path, maupun Twitter.

Meski surut pengguna, tapi Facebook tetaplah raksasa teknologi yang kini terus melakukan perbaikan demi eksistensinya.

Hal ini dilakukan agar ia bisa terus bersaing dengan media sosial lainnya.

Nah, untuk bersaing dengan media sosial lain, kini Facebook tengah menyiapkan langkah jitu, yang tentu akan membuat Anda tergiur untuk kembali menggunakan media sosial ini.

Bahkan tak tanggung-tanggung, Anda bisa mendapatkan gaji bulanan cuman dengan bermain Facebook dengan fitur baru yang tengah disiapkan ini.

Caranya mudah, Anda hanya perlu mendaftarkan diri sebagai anggota eksklusif sebagai admin sebuah grup di Facebook.

Harga yang dipatok untuk menjadi admin tersebut, berkisar antara Rp70 ribu hingga Rp400 Ribu, per bulannya.

Metode monetisasi ini adalah diperuntukkan bagi admin yang menghabiskan waktunya untuk mengurus grup tersebut.

Hal ini seperti aktivitas seperti bloging, dengan membuat konten yang baik didalam grupnya, sebagai contoh seorang blogger lifestyle, Sarah Mueller membuat grup Facebook Organize My Home dengan biaya Rp212 ribu (14,99 US Dollar) per bulan.