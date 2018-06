New BR-V & New Mobilio Diluncurkan

BANDA ACEH - Honda Arista Banda Aceh meluncurkan premier New Honda BR-V dan New Mobilio'>Honda Mobilio dalam special showroom event, di diler setempat Jalan Dr Mr Muhammad Hasan, Lampeuneurut, Banda Aceh, Selasa (26/6).

“Bagi pelanggan yang membeli New Honda BR-V ataupun New Mobilio'>Honda Mobilio hingga 30 Juni mendatang, masing-masing mendapat dua kupon, sehingga berpeluang lebih besar untuk mendapat hadiah utama satu sepeda motor Honda Vario. Sedangkan pembeli produk Honda lainnya masing-masing mendapatkan satu kupon untuk berpeluang mendapat hadiah yang sama,” kata Branch Manager Honda Arista Banda Aceh, Riza Suryan Putra, kepada Serambi kemarin.

Menurutnya, pengundian tersebut hanya berlaku di Aceh. Sedangkan selain hadiah utama tersebut, juga tersedia hadiah menarik lainnya yang diundi langsung pada saat pembelian seperti kompor gas dan rice cooker.

Riza Suryan Putra menambahkan New Mobilio'>Honda Mobilio special edition tampil memukau dengan new front grille design dan new fog lamp garnish, yang membuat tampilan semakin mewah. Sementara new exhaust pipe finisher di bagian belakang dan new 15 inch alloy wheel design memperkuat kesan premium.

Selain itu, pada bagian dashboard mobil ini menggunakan 8 inch floating touchscreen audio canggih yang kompatibel dengan berbagai format musik. New Mobilio'>Honda Mobilio special edition juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang sudah ada pada model sebelumnya, termasuk headlamp yang dilengkapi dengan LED light guide untuk mendukung visibilitas pengendara, serta rear parking camera untuk parkir yang lebih mudah.

Sedangkan New Honda BR-V dengan penyegaran di bagian eksterior menegaskan karakter kokoh dan tangguh dari sebuah mobil LSUV, sekaligus fitur baru di kabin yang membuat perjalanan semakin nyaman. New Honda BR-V asih dibekali mesin 1.5L i-VTEC yang menghasilkan tenaga maksimal 120 PS pada 6.600 rpm, serta torsi maksimal 145 Nm pada 4.600 rpm.

Pada bagian eksterior, kehadiran new door side garnish membuat tampilan New Honda BR-V semakin tangguh, sekaligus memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara di berbagai kondisi jalan. (una)