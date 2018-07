Cina Ciptakan Senapan 'AK-47 Laser' ala Star Wars yang Dapat Bakar Sasaran Sejauh 1 Km

SERAMBINEWS.COM - Cina mengembangkan senjata laser jinjing yang dapat mebakar target dari jarak hampir 1 km, demikian klaim ilmuwan yang terlibat dalam proyek tersebut.

Seperti dilansir South China Morning Post, senapan serbu laser yang diberi nama ZKZM-500 ini oleh pemerintah Cina digolongkan sebagai "senjata tidak mematikan".

Sebab laser dari senapan serbu ini dianggap tidak dapat meledakkan objek sasaran, melainkan hanya membakarnya.

Meski demikian, penggolongan ini diragukan sejumlah pihak. Pasalnya ZKZM-500 dapat membakar pakaian dari jarak 800 meter dalam sekejab.

Artinya, jika durasi terpaan laser dibikin lebih lama atau kekuatan lasernya diperbesar maka membakar sasaran manusia dalam sekejab bukan bualan belaka.

Senjata ala senapan film Star Wars ini dikembangkan oleh The Xian Institute of Optics and Precision Mechanics di Provinsi Shaanxi.

ZKZM-500 mempunyai kaliber 15 mm dan berbobot 3 kg. Hampir sama dengan senapan serbu legendaris bikinan Rusia AK-47.

Tak heran banyak pihak menjuluki senapan ini sebagai "AK-47 Laser".

Produksi masal senapan ini kemungkinan besar akan digunakan untuk memasok kebutuhan pasukan antiteroris China.

Salah satu alasannya, dalam skenario pembebasan sandera, senapan ini akan dengan mudah membobol jendela dan melumpuhkan target untuk sementara hingga unit lain masuk untuk menggempur.