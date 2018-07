6 Fakta Kehidupan Putri Diana yang Terbongkar Setelah Kematiannya, Pernah Coba Bunuh Diri

SERAMBINEWS.COM - Kisah Putri Diana selalu mengejutkan publik.

Mulai dari perjalanan hidup sampai kisah cintanya.

Banyak fakta mengejutkan yang justru baru terungkap setelah kematiannya.

Dilansir TribunTravel.com dari laman rd.com, 6 fakta kehidupan pribadi Putri Diana yang sempat mengejutkan publik.

1. Dia merekam pemikirannya di tape recorder

Tahukah kamu sebagian besar kehidupan pribadi Puteri Diana berhasil diketahui publik berkat keberadaan rekaman audio yang ia rekam sendiri.

Begitu dia mengakui pernikahannya dengan Pangeran Charles berantakan, dia mendokumentasikan sisi ceritanya pada tape recorder dan memberikan rekaman itu kepada teman dekatnya, Dr. James Colthurst.

Dia juga menyerahkan rekaman suara tersebut pada wartawan Andrew Morton agar kata-katanya bisa diketahui publik.

Dari rekaman-rekaman itu, Morton menerbitkan biografi berjudul DIANA: Her True Story In Her Own Words in 1992.