Jangan Ada yang Merasa Menang dan Jumawa

Tiga hari terakhir, Bumi Aceh digoyang isu dugaan korupsi yang melibatkan orang tertinggi di panggung kekuasaan di Aceh, yaitu Gubernur--kini telah dinyatakan non aktif--Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Isu itu mau tak mau menjadi trending topik dalam pembicaraan rakyat seantero Aceh, baik dalam bentuk verbal maupun menggelinding deras dalam dunia media sosial. Rakyat seperti terlupa sejenak dengan keruwetan hidup, atau hiruk pikuk Piala Dunia 2018 di Rusia sekalipun, yang kini sedang menggelinding.

Pihak KPK sendiri telah menetapkan status Irwandi serta Ahmadi sebagai tersangka suap pengucuran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) 2018. Selain Irwandi, lembaga antirasuah itu juga menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu HY (Hendri Yuzal/Ajudan Gubernur Aceh), TSB (Teuku Syaiful Bahri/Dirut PT Tamitana).

Pengumuman peningkatan status tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam keterangan pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (4/7) malam.

Kita berharap gelindingan kasus yang menimpa pejabat tertinggi di level provinsi dan kabupaten itu tidak malah memunculkan problema panjang dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Aceh. Kita berterima kasih kepada Mendagri yang langsung bergerak menetapkan pejabat PLT (Pelaksana Tugas) Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.

Penunjukan sejenak penetapan status tersangka itu secara langsung mengindikasikan jika roda pemerintahan di Aceh kembali berjalan normal. Kini sudah saatnya semua kita larut kembali dalam rutinitas harian, tanpa perlu membahas hal hal yang kadang hanya memperkeruh situasi.

Biarkan pisau hukum yang membedah kasus itu secara fair dan berkeadilan bagi siapapun, tanpa perlu mengembangkan statemen statemen yang malah membuat kacau kondisi Aceh, karena saling curiga. Apalagi memunculkan kesan trial by statement. Toh semuanya masih dalam batas praduga tak bersalah atau presumption of innocent. Biarlah kita menunggu palu pengadil yang akan menjadi keputusan akhir melalui forum trial by justice. Kita juga berharap tak ada pihak manapun yang merasa ‘menang’ dan mengusung ‘spirit jumawa’ atas kasus yang menimpa orang tertinggi di Aceh itu. Karena siapapun dia punya potensi untuk terjerat dalam persoalan hukum, baik itu dalam ranah tindak pidana korupsi atau malah kriminal murni sekalipun.

Bukankah rakyat juga tahu, banyak kasus yang sedang dibidik penegak hukum di Aceh. Dan itu bukan hanya di tataran eksekutif tapi juga legislatif, hingga dunia usaha sekalipun.

Kita juga berharap, penegakan hukum yang dilakukan tidak malah memacetkan roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh. Karena limit waktu untuk proses realisasi anggaran pembangunan di Aceh yang sangat sempit. Akibat molornya pengesahan APBA serta APBK di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

Penegakan hukum memang satu hal yang menjadi harapan semua pihak, demi terwujudnya clean governance dan good government di Aceh. Tanpa dilatarbelakangi semangat yang tak ada kaitannya sedikitpun dengan penegakan hukum itu sendiri.