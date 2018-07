Aktor Hollywood Dwayne Johnson Mengakui Corbuzier Sebagai Kembarannya, Begini Reaksi Deddy

SERAMBINEWS.COM - Deddy Corbizer mendapat kesempatan untuk bertemu aktor Hollywood, Dwayne Johnson, atau yang kerap disapa The Rock.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari sebuah video yang diunggah oleh Deddy Corbuzier melalui akun Instagramnya, @mastercorbuzier, pada Jumat (6/7/2018).

Dalam video singkat tersebut, The Rock mengatakan jika Deddy Corbuzier adalah kembarannya.

Deddy pun kemudian mengiyakan hal itu.

"This is my twin (ini adalah kembaran saya-red)," kata The Rock.

"Yes, but i'm little bit bigger than him, (Ya, tapi saya sedikit lebih besar dari dia)," jawab Deddy Corbuzier.

Menanggapi hal itu, The Rock pun mengakuinya dan menyebut Deddy lebih ganteng dari dirinya.

Baca: Rantai Penjualan Panjang Sebabkan Harga TBS Rendah

"His bigger, better looking (dia lebih besar, lebih ganteng)," balas The Rock.

Keduanya pun kemudian tertawa mendengar kata 'better looking' yang dilontarkan oleh The Rock.

Selain The Rock, dalam video tersebut juga tampak aktor sekaligus produser Amerika, Rawson Marshall Thurber.