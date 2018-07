Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara Menikah di Lombok, Pakai Konsep Bernuasa Putih

SERAMBINEWS.COM - Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara melangsungkan pesta pernikahan di Lombok, Sabtu (7/7/2018).

Pesta pernikahan pasangan ini digelar di Anema Resort Gili Lombok.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram beberapa teman dekat Nadine dan Dimas.

Digelar secara outdoor, pesta pernikahan Nadine dan Dimas memiliki konsep bernuansa putih.

Baca: Nadine Chandrawinata, Jelajahi ‘Ujung Dunia’ di Lamreh dengan Motor Trail

Salah satu artis yang hadir di pesta pernikahan Nadine dan Dimas adalah Derby Romero.

Lewat Insta Story-nya, Derby mengunggah video dimana Nadine yang mengenakan gaun pengantin datang dengan naik kapal untuk bertemu dengan Dimas yang mengenakan setelan jas warna putih.

Derby menyertakan tagar #ND (inisial Nadine dan Dimas di keterangan unggahannya).

Foto-foto pesta pernikahan Nadine dan Dimas juga diunggah oleh Tisa TS, penulis skenario film London Love Story yang dibintangi Dimas Anggara.

Baca: Nadine: Jangan Angkat Kapal Sophie Rickmer

Lewat akun Instagramnya, Tisa mengunggah beberapa foto di pesta pernikahan Nadine dan Dimas.

Penulis skenario yang satu ini juga menyertakan tagar #ND, #ndmerarik dan #nadinedimaswedding di beberapa unggahannya.

"may all the beautiful energy always be with u #ND #ndmerarik #nadinedimaswedding" tulis Tisa TS dalam caption salah satu unggahannya.(*)

Baca: Dikabarkan Menikah dan Pindah Agama, Ini Foto Kebersamaan Nadine dan Dimas di Instagram

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul: Sah! Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara Gelar Pesta Pernikahan di Lombok, Intip Foto-fotonya