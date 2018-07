Sempat Hilang, Akun Instagram Steffy Burase Kembali Aktif, Diduga Ini Penyebabnya

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Akun Instagram (IG) Steffy Burase (@steffyburase) yang sempat dikabarkan menghilang dari pencarian sejak Jumat (6/7/2018) sore, telah aktif kembali pada Sabtu (7/7/2018) dini hari.

Pantauan Serambinews.com, sekitar pukul 00.30 WIB, pada Insta Story, Steffy Burase memosting kalimat yang menyatakan bahwa akunnya sempat dihack atau diretas.

"IG Aku di HACK!" Begitu sepenggal kalimat yang ditulis di story akun IG @steffyburase yang sempat di screenshot oleh Serambinews.com, sebelum akhirnya kata-kata itu menghilang.

Selain penjelasan tentang akun IG-nya dihack, pada slideshow story IG Steffy Burase, wanita cantik asal Manado ini juga menampilkan dua akun palsu yang muncul dan mengatasnamakan akun IG-nya.

Ia menulis kalimat 'Fake Account!' di atas dua akun palsu yang mencatut foto dan namanya.

Akun IG Steffy Burase yang asli telah memiliki pengikut 34.7 ribu dan yang diikuti 1.109 serta jumlah kiriman 824.

Kini akun IG Steffy Burase dapat dilihat kembali oleh pengguna Instagram.

Akun IG Steffy Burase (Capture Instagram)

Amatan Serambinews.com, ada satu postingan baru pada akun IG steffyburase ini, yaitu gambar ilustrasi dua anak manusia sedang berpelukan dan menunjukkan kesedihan.

Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris menyertai ilustrasi itu. "We're so affraid of someone breaking us that in the end we break ourselves"