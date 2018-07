Ucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Egy Maulana Vikri, Adiba Khanza Unggah Foto Bareng

SERAMBINEWS.COM - Kabar baik datang dari atlet sepak bola muda Indonesia yang bermain di Polandia, Egy Maulana Vikri.

Pada Sabtu (7/7/2018), Egy tepat berusia 18 tahun.

Rupanya momen istimewa bagi Egy itu tak dilewatkan teman dekatnya Adiba Khanza untuk memberikan ucapan selamat.



Seperti dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram pribadi putri Umi Pipik itu, Adiba mengunggah foto bareng dengan Egy.

Baca: Kenapa Kita Jarang Sekali Melihat Bangkai Kucing yang Mati? Ternyata Ini Alasannya

Baca: Wajah Cristiano Ronaldo Hilang di Situs Real Madrid Online Shop, Bakal Berseragam Juventus?

Adiba mengunggah foto bareng Egy di sebuah airport.

Keduanya kompak mengenakan baju warna hitam.

Sepasang remaja ini terlihat akrab dalam foto tersebut.

Adiba dan Egy juga melempar senyum ke arah kamera.

Baca: Kisah Istri Pertama Relakan Suaminya Poligami jadi Viral, Pengantin Baru Suamiku

Baca: Polisi Tangkap Lima Tersangka Pembawa Kerangka Gajah

Dalam keterangan foto itu Adiba mengucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat dekatnya tersebut.

"Feliz cumpleaños¡ since it’s already 7.30 there."

(Selamat ulang tahun karena ini sudah jam 7.30 di sana.)