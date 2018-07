Berburu Perlengkapan Sekolah di New Zikra

LAILUN KAMAL,Manager Toko Buku New Zikra

BANDA ACEH - Menjelang tahun ajaran baru pendidikan 2018-2019 yang bertepatan setelah Idul Fitri 1439 Hijriah/2018 Masehi, toko alat tulis dipenuhi pembeli keperluan sekolah, seperti di Toko Buku New Zikra Jalan KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh. Para orang tua membawa anak-anaknya memanfaatkan waktu libur untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah.

Manager Toko Buku New Zikra, Lailun Kamal kepada Serambi, Senin (9/7), menyampaikan setelah Idul Fitri lalu hingga kini, toko buku New Zikra selalu dipenuhi para orang tua yang membeli perlengkapan sekolah anak-anaknya. “Buku tulis sampul dan perlengkapan sekolah lainnya sudah lengkap di New Zikra. Ada peningkatan penjualan buku bersampul dan alat tulis dibanding hari biasa,” kata Lailun Kamal.

Menurutnya, yang paling banyak dibeli sehari sebelum masuk sekolah di tahun ajaran baru ini adalah buku bersampul, pensil, pulpen, penghapus, dan tempat pensil. Selain itu, ia menambahkan buku paket untuk SD, SMP, SMA dengan penerbit Erlangga juga sudah lengkap tersedia di Toko Buku New Zikra. Di samping itu, juga tersedia buku untuk mahasiswa kedokteran yaitu anatomi sobotta dengan harga terjangkau.

Lailun Kamal mengatakan selain menyediakan buku dan perlengkapan sekolah, pihaknya juga menyediakan seragam SD/MI untuk lelaki maupun perempuan berkualitas bagus dan berbagai ukuran. “Hal ini kita lakukan untuk memudahkan pelanggan bisa membeli di satu tempat. Setelah membeli perlengkapan sekolah, di sini juga kita sediakan seragam sekolah, seperti baju, celana dan rok,” katanya yang menyebutkan harga untuk seragam sekolah mulai Rp 49.000 hingga Rp 108.000 per potong.(una)