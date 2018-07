Menghargai tanpa Merendahkan Diri

DI sela-sela tontonan piala dunia di televisi, Ketua Umum Pekan Kebudayaan Aceh VII (PKA VII), yang juga Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menerima Fikar W.Eda dari Serambi Indonesia di rumah dinas Blang Padang. Penggemar olah raga bola kaki dan balap motor ini, berbicara banyak hal, termasuk keikutsertaan dirinya dalam PKA VII 1972.

Ia juga menggagas “Touring Pra PKA” menyertakan Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) Aceh. Nova penggemar motor besar dan pembina di IMBI, melakukan cara di luar kebiasaan dalam melakukansesuatu. “PKA itu, peristiwa besar, harus kita maknai dengan baik,” katanya. Sesekali, suami dari Dr.Ir. Dyah Erti Idawati, MT ini mengarahkan pandangan ke layar monitor lebar menyaksikan “drama sepak bola Piala Dunia” yang sedang dipanggungkan di lapangan hijau Rusia.

Berikut petikan percakapan yang berlangsung sampai tengah malam itu. Pekan Kebudayaan Aceh VII ( atau PKA 7) ini, kira-kira apa spesifikasi yang membuatnya istimewa sebagai event kebudayaan? Kita mau menghadirkan inovasi, inovasi yang tentunya berkaitan dengan kebudayaan. Karena budaya sekarang adalah budaya enterpreneurshipmaka akan ada expo. Expo itu kita anggap suatu perbedaan dengan PKA sebelumnya.

Bukankah dalam PKA-PKA sebelumnya juga ada expo?

Mungkin dulu ada standorang berdagang. Tapi expo kali ini budaya enterpreneurship kita angkat. Kita mau ada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) menampilkan produk, sehingga usaha mikro menengah mempunyai motivasi untuk bergerak. Kemudian di expo itu, diiringi dengan semiloka-semiloka atau seminar loka karya, membahasbisnis masyarakat. Ini beda dengan PKA sebelumnya.

Dulu ada yang berjualantapi tidak berkaitan dengan kebudayaan entrepreneur. Apakah PKA kali ini jugamengadopsi teknologi, mengingat perkembangan teknologi dunia demikian pesat di segala bidang? Kita sadari hal itu. Kebudayaan itu kan bukan sesuatu yang tua, kemajuan teknologi juga kebudayaan bukan? Kita buat berbeda , even pembukaannya dengan sentuhanteknologi ‘new culture,’ seperti ‘video mapping’.

Intinya memperlihatkan full digital,dan itu semua dilakukan bukan semata-mata untuk seremonial saja, namun untuk menunjukkan bahwa kebudayaan itu ‘from the past until the future’ yang nantinya ‘tari guel’ akan dikolaborasikan dengan sentuhan teknologi.

Wah, menarik. Apa lagi yang membedakannya?

Perbedaan yang terakhir adalah, kita mau PKA ini punya ‘multiplier effeck’ di ekonomi kerakyatan. Akan kita hitung ‘business plannya’, seperti menggunakan homestay. Tetamu benar-benar tinggal di rumah sebuah keluarga. Konsep ini berbeda dengan konsep homestay sebagai akomodasi. Kira kira apa yang ingin dicapai dari konsep homestay seperti ini? Untuk memahami Aceh maupun kultur Aceh secara komprehensif. Misalnya tamu yang tinggal bisa ikut memasak dan memakan makanan khas Aceh di rumah tempat mereka tinggal.

Apakah masyarakat kita sudah siap dengan konsep homestay seperti ini?

Masyarakat Aceh itu ramah. Homstay itu budaya Aceh juga. Dulu orangtidak di hotel. Tapi di rumah saudarasaudaranya. Di rumah tinggal itu tunjukkan keramah tamahannya. Shalat berjamaah dan sebagainya. Sehingga tetamu merasa mendapat kehangantan sebuah saudara, sebuah eluarga.

Lantas apa korelasi antara jargon “Aceh Hebat” dengan tema PKA kali ini?

Aceh hebat itu bukan kualitatif. Ini ingin memperbaiki rapor. Pemerintah Aceh itu rapornya adalah angka kemiskinan. Nasional 10 persen, Aceh 16 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional 5,0, Aceh 4,2. Pengangguran dan lain-lain. Kita ingin tidak ada angka merah dalam rapornya. Acuannya ratarata nasional.

Kita ingin di atas angka rata-rata nasional. Dalam konteks PKA dalam setiap variabel terkait event, seperti expo, ritual budaya, etos, menghargai etika dan lain-lain. Dan even-even PKA ini kita harapkan semua itu bisa dikembalikan lagi.