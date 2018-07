Deddy Corbuzier Beri Motivasi Para Atlet Asian Games 2018, Tapi Kritik Pemerintah Soal Hal Ini

SERAMBINEWS.COM - Ajang pesta olahraga Asia, Asian Games 2018 akan digelar di Indonesia pada Agustus mendatang.

Persiapan untuk menyambut para atlet dan tamu dari luar negeri telah dilakukan pemerintah Indonesia terutama di Jakarta dan Palembang.

Dalam Asian Games 2018, 45 negara dikabarkan akan berpartisipasi dan mengikuti 462 perlombaan dari 40 cabang olahraga.

Pada Sabtu (14/7/2018) kemarin, Presiden Joko Widodo pun menyampatkan diri untuk meninjau sejumlah venue Asian Games 2018 saat kunjungan kerjanya di Sumatra Selatan.

Namun, semua perbaikan pada infrastruktur dianggap Deddy Corbuzier tidak sesuai dengan persiapan para atlet yang akan bertanding di Asian Games 2018.

Melalui unggahan terbarunya di Instagram @mastercorbuzier, Deddy mengungkapkan perasaan mirisnya saat bertemu dengan para atlet.

"MIRIS!!! MIRIS."

"Mereka adalah Atlit2 ASIAN GAMES Indonesia."

"Mostly Layar. I Spent my time to see them, Talk, Motivating."

I'm Happy AND SAD on the same time."