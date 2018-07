Juara MotoGP Jerman 2018, Marc Marquez Selebrasi di Depan Pendukung Valentino Rossi

SERAMBINEWS.COM, SACHSENRING - Akun media sosial resmi MotoGP mengunggah video selebrasi kemenangan pebalap Repsol Honda Marc Marquez di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu (15/7/2018).

Dari video terlihat Marquez sempat menghampiri kerumuman penonton di tribun utama usai balapan.

Namun ada yang unik dari video tersebut.

Kerumuman penonton yang dihampiri Marquez adalah para penonton yang beratribut pebalap Movistar Yamaha Valentino Rossi.

Hal tersebut turut menjadi perhatian para warganet yang ikut menyaksikan video tersebut.

"And they are rossi fans," tulis pemilik akun ansingluigiroy.

"@marcmarquez93 was happy and he's the fans of @valeyellow46 he's enjoying his idol to become 2nd winner with VR46 fans," tulis pemilik akun blekek303.

Dalam video yang diunggah terlihat para pendukung Rossi ikut merayakan selebrasi kemenangan Marquez di tribun.

Setelah beberapa menit, Marquez terlihat kembali turun dari tribun dan melanjutkan selebrasi kemenangan di pinggir lintasan.

Pada balapan di Sachsenring, Rossi menempati peringkat kedua di bawah Marquez.