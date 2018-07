All New PCX Hybrid Mulai Dipasarkan

ALL New Honda PCX Hybrid saat diuji coba di Jakarta baru-baruini.

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) secara resmi mulai memasarkan All New Honda PCX Hybrid yang sudah lama dinanti penggemar skutik berteknologi canggih. Skutik premium Honda ini dipasarkan dengan harga Rp 40.300.000 (on the road DKI Jakarta).

President Director AHM, Toshiyuki Inuma, menyampaikan hal ini lewat siaran pers kepada Serambi kemarin. Menurutnya, sepeda motor yang diproduksi di pabrik AHM Sunter ini diperkenalkan April 2018 dan berteknologi hybrid pertama di dunia. “Dengan dirilisnya harga resmi oleh AHM ini, All New Honda PCX Hybrid siap memberikan kesenangan sekaligus kebanggaan berkendara bagi pencinta skutik berteknologi tinggi di Indonesia,” kata Toshiyuki Inuma.

Ia menjelaskan teknologi hybrid itu bekerja saat tuas gas diputar dengan spontan. Tenaga motor assist yang didapatkan dari baterai lithium-ion yang disematkan pada mesin 150 cc ini mampu meningkatkan torsi, sehingga membuat akselerasi lebih responsif dibandikan PCX standar. “Dengan performa yang lebih responsif, teknologi hybrid PCX ini mampu menghemat lebih dari 2,2 % penggunaan bahan bakar berdasarkan pengetesan EURO 3 menggunakan metode ECE R40,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan All New Honda PCX Hybrid tampil elegan dengan warna Hybrid Blue dan penyematan logo hybrid di setiap sisi bodi, serta penyematan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang memberikan kesan mewah. Skutik premium ini mengusung sistem pengereman Anti-Lock Braking System (ABS) dan hadir dilengkapi fitur full digital panel meter dengan tampilan lebih informatif melalui fitur riding mode, level pengisian baterai dan indikator baterai lithium.

Sepeda motor ini terlihat semakin canggih dengan disematkannya mode berkendara pada stang kiri. Mode ini memiliki tiga pilihan berkendara sesuai kebutuhan pengendara, yakni Drive Mode, Sport Mode, dan Idling Mode. Mode D atau Drive Mode, pengendara dapat merasakan performa bertenaga, namun hemat BBM yang merupakan mode standar saat pertama kali dinyalakan. Mode S atau Sport Mode untuk pengendara yang ingin merasakan akselerasi lebih responsif dibandingkan mode D. Pengendara yang ingin menghentikan fungsi dari fitur Idling Stop System (ISS) dengan tenaga yang sama seperti mode D. Ketiga mode ini akan berfungsi saat motor assist memberikan dukungan tenaga bagi skutik bertenaga 150 cc ini.

Selain itu, juga dilengkapi Enchanced Smart Power (eSP) teknologi minim gesekan, efisiensi pendingan dan transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik. Model ini juga dilengkapi DC socket untuk power charger pada konsol box sisi depan serta Honda Smart Key System baru yang terintegrasi dengan alarm antimaling dan Answer Back System. Kenyamanan berkendara yang menyenangkan dapat dirasakan dengan penyematan ban yang lebih lebar, yakni 100/80-14 untuk ban depan dan 120/70-14 untuk ukuran ban belakang dan desain velg terbaru.

Dalam siaran pers yang sama, Executive Vice President Director, AHM Johannes Loman mengungkapkan All New Honda PCX Hybrid merupakan sepeda motor skutik hybrid pertama yang diproduksi langsung oleh para putra bangsa. Model ini kini siap didistribusikan ke seluruh wing diler dan big wing diler Honda di Indonesia.

“All New Honda PCX Hybrid yang mulai kami perkenalkan pada April lalu mendapat sambutan luar biasa. Hingga kini, kami telah menerima sekitar 100 pesanan dari seluruh Indonesia. Kami akan segera mengirimkan motor hybrid produksi anak bangsa ini ke rumah para konsumen tercinta,” ujar Johannes Loman. (sal)