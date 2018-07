Arab Saudi Terbitkan Larangan untuk 47 Judul Video Game

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Otoritas Arab Saudi pada Senin (16/7/2018) mengeluarkan larangan untuk 47 judul video game.

Diterbitkannya pelarangan terhadap puluhan judul video game tersebut setelah terjadinya kasus dua anak yang melakukan bunuh diri setelah mendapat instruksi dari sebuah permainan online.

Melansir The New Arab, judul-judul video game yang dilarang oleh Komisi Umum Saudi untuk Media Audio Visual di antaranya adalah Grand Theft Auto V, Assasins Creed 2, dan God of War.

Tak dijelaskan secara rinci bentuk larangan yang dikeluarkan pemerintah.

Sebelumnya, dilaporkan telah terjadi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan gadis 13 tahun yang terkait permainan media sosial "Blue Whale".

Permainan yang juga dikenal dengan "Blue Whale Challenge" tersebut dituduh telah memberikan instruksi berupa tantangan kepada peserta.

Namun sejumlah tantangan yang diberikan tersebut seringkali tak wajar bahkan berbahaya, seperti menyakiti diri sendiri dan menyiarkannya secara langsung, atau menonton film horor sepanjang malam.

Tantangan yang diberikan kepada para peserta dalam permainan ini akan semakin sulit dan berbahaya, hingga akhirnya sebagai tantangan terakhir, peserta akan diminta untuk bunuh diri.

Permainan "Blue Whale" ini menjadi semakin dikenal dalam beberapa tahun terakhir setelah diklaim berkaitan dengan 130 kasus bunuh diri oleh remaja Rusia yang menjadi peserta.

Kasus kematian yang diduga terkait dengan permainan ini juga dilaporkan terjadi di AS, India, Inggris dan Uni Emirat Arab.

Meski demikian beberapa orang menyebut kisah seputar permainan ini hanya sekadar tipuan belaka.

Pencipta permainan Blue Whale, Philipp Budeikin asal Rusia telah ditahan dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada tahun lalu karena menghasut untuk bunuh diri.

Budeikin, yang berusia 22 tahun, mengakui kejahatannya dengan menyebut tindakannya hanya sebagai bentuk pembersihan masyarakat dari para korban permainan yang disebutnya sebagai sampah biologis.(The New Arab)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Arab Saudi Terbitkan Larangan untuk 47 Judul Video Game"