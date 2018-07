Putrinya Diberi Obat Penenang Seminggu Sekali, Hati Denada Hancur dan Tak Kuasa Tahan Air Mata

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Hati penyanyi Denada hancur ketika melihar putrinya yang beru berusia lima tahun, Shakira Aurun, rutin diberi obat penenang seminggu sekali.

Obat tersebut berguna untuk mengurangi rasa sakit Shakira yang sedang menjalani perawatan di Singapura karena mengidap leukemia atau kanker darah.

"Dia dikasih obat tidur sekali seminggu (menangis). Hancur hatiku aku lihat dia seperti itu dan itu once a week," ujar Denada dalam tayangan Rumpi No Secret di saluran YouTube TransTV Official seperti dikutip Kompas.com, Rabu (18/7/2018).

Dikutip Serambinews.com dari Kompas.com, Sambil mencoba menahan tangis, Denada mengatakan bahwa ia tak menyangka putrinya yang masih kecil sudah harus mengalami penanganan medis seperti itu.

"Can you believe it? Anak umur lima setengah tahun. Dikasih sedatif and I have to be there and watch it that happen to my daughter," ujar Denada seraya menyeka air matanya.

Ia menjelaskan, sedatif adalah obat penenang atau penahan rasa sakit yang membuat putrinya setengah tertidur.

"Sedatif itu berarti dia tidak sepenuhnya tidur. Dia ada di satu stage di mana dia tidur tidak bisa aware tapi dia enggak tidur," kata Denada.

Anak Denada dari pernikahannya dengan mantan suaminya Jerry Aurum itu kali pertama didiagnosa mengidap leukemia pada awal Juni 2018 lalu.

Setelah itu, Denada langsung membawa Shakira untuk dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura.

Putri penyanyi Denada, Shakira Aurum (5), sudah sebulan lebih dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura karena leukemia atau kanker darah.