Canon Lada Sicupak, Diskusi Sejarah Aceh di Istanbul Turki

Oleh: Muhammad Haykal

Mahasiswa asal Aceh melaporkan dari Istanbul, Turki

RABU 18 Juli 2018, Ikatan Masyarakat Aceh - Turki (IKAMAT) bekerja sama dengan Pusat Riset Ottoman dan Dunia Melayu (OSMAD), sebuah institusi di bawah naungan Fatih Sultan Mehmet University, menyelenggarakan sebuah diskusi akademis.

Diskusi bertema Canon Lada Sicupak: The Ottoman Alliance in the Souteast Asia (Meriam Lada Sicupak: Sebuah Aliansi Ottoman di Asia Tenggara), berlangsung di kampus Universitas Fatih Sultan Mehmet di Istanbul, Turki.

Pembincara utama adalah Baiquni Hasbi, tenaga pengajar di STAIN Malikul Saleh Lhokseumawe yang sedang berada di Istanbul untuk kegiatan Akademis.

Baiquni juga merupakan salah satu Alumni dari Ankara University, Turki.

(Baca: Ini 7 Fakta tentang Fez, Simbol Modernisasi Turki Utsmani yang Pernah Diboikot)

Acara yang berdurasi hampir dua jam tersebut, dipandu oleh moderator Mr. Serdar ÇÖP (Sekretaris Pusat Riset Ottoman dan Dunia Melayu OSMAD).

Moderator memulai acara diskusi dengan menjelaskan secara ringkas organisasi IKAMAT (Ikatan Masyarakat Aceh - Turki) yang telah berjasa dalam terwujudnya diskusi ini.

IKAMAT yang berdiri pada tahun 2011 merupakan organisasi tunggal masyarakat Aceh di Turki yang bergerak pada bidang pendidikan, sosial dan budaya.

Serdar bey juga menambahkan, IKAMAT selama ini sudah banyak melakukan terobosan-terobosan khususnya dalam membangun hubungan dan menjalin komunikasi dengan institusi-institusi swasta/pemerintah di Turki demi mempererat hubungan Aceh-Turki.

(Baca: Masyarakat Aceh Gelar Acara Syukuran Kemenangan Erdogan dalam Pilpres Turki)