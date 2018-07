Keuchik Alue Lhok Boyong KTM ATA

BIREUEN - Keuchik Desa Alue Lhok, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur, Mansuri alias Satelit memboyong hadiah utama sepeda motor merek KTM seharga Rp 300 juta. Ia beruntung mendapat undian hadiah utama pada even Aceh Trail Adventure (ATA) 2018.

Hadiah utama tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani di panggung utama halaman Pendopo Bupati Bireuen usai para rider masuk finish, Rabu (18/7) sore.

Satelit merupakan rider dari klub BATAT (Bereh Adventure Trail Aceh Timur). Ia mampu masuk finish bersama ratusan rider lainnya yang mengikuti ATA 2018 yang digelar oleh Pemerintah Aceh yang mengambil start di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, dan finish di Pendopo Bireuen.

Para rider menempuh perjalanan selama lima hari lima malam melintasi perbukitan dan hutan belantara lima kabupaten/kota yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. “Alhamdulillah kami sangat gembira bisa membawa pulang motor KTM ke Idi,” kata Mansuri usai menerima hadiah kemarin.

Sementara Ketua ATA, AKP Syamsul SH mengatakan, selain hadiah utama, panitia juga memberikan ratusan hadiah doorprize lainnya kepada peserta dengan nilai hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh rider, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota lainnya, para sponsor dan semua pihak yang telah menyukseskan even terakbar tahun ini. Even ATA ini akan menjadi even tahunan Pemerintah Aceh,” pungkas Syamsul.(c38)