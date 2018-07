VIDEO - Akibat Cuaca Buruk, Harga Ikan Melambung di Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Cuaca buruk yang melanda Banda Aceh dan daerah lain dalam sepekan ini membuat sebagian nelayan tidak melaut.

Akibatnya harga ikan di pasar melambung tinggi. Salah satu pasar ikan yang kami rekam pada, Rabu (18/7/2018) pagi.

Terlihat warga membeli ikan laut untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka mengaku dalam seminggu ini harga ikan mahal di pasar.

Kenaikan harga ikan terjadi pada semua jenis, seperti ikan tongkol, sebelumnya dijual Rp 18.000 per kilogram, naik menjadi Rp 30.000 per kilogram.

Baca: 6.107 Gampong Sudah Terima Dana Desa

Baca: Faija Tewas Ditusuk

Baca: Pengungsi Rohingya Direlokasi ke Langsa

Ikan Rambeu (giant trevally) dari Rp 35.000 per kilogram naik jadi Rp 50.000 per kilogram. Ikan kerapu dari Rp 60.000 naik menjadi Rp 90.000 per kilogram.

Menurut Muslim (48) pedagang ikan di pasar itu, mengaku untuk mencukupi permintaan ikan di pasar Peunayong, Banda Aceh dalam seminggu ini pedagang terpaksa harus menampung hasil tangkapan nelayan dari wilayah pantai Utara dan Timur Aceh.

Karena tidak mencukupi ikan hasil tangkapan dari nelayan Lampulo.

Muslim menyebutkan, kebutuhan pasokan ikan laut untuk para pedagang di Pasar Peunayong yang berjumlah 150 lapak setiap harinya hampir mencapai 4 ton.