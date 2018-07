Live Streaming Perempat Final Singapore Open 2018 - 7 Wakil Indonesia Perebutkan Tiket Semifinal

SERAMBINEWS.COM – Tujuh wakil Indonesia akan bertanding pada babak perempat final Singapore Open yang digelar di Singapore Indoor Stadium (SIS), Singapura, Jumat (20/7/2018) hari ini.

Ketujuh wakil Indonesia yang akan memperebutkan tiket ke semifinal turnamen bulutangkis kategori HSBC BWF World Tour Super 500 ini, terdiri atas satu tunggal putra dan putri, dua ganda putra, dan tiga ganda campuran.

Berdasarkan skedul yang dilansir Serambinews.com dari bwfbadminton.com, pertandingan babak perempat final Singapore Open 2018 akan dimulai pukul 14.00 waktu Singapura atau pukul 13.00 WIB.

Baca: Arsy Sudah Lama Mengidolakan Nissa Sabyan, Akhirnya Bertemu dan Berduet Bersama

Baca: Menyalakan AC Saat Masuk Mobil Ternyata Berbahaya, Ini Dampaknya

Baca: Gerhana Bulan Total akan Terlihat di Langit Aceh Hampir 4 Jam

Berikut ini skedul atau jadwal pertandingan wakil Indonesia pada babak perempat final Singapore Open 2018:

LAPANGAN 1 (Mulai pukul 13.00 WIB)

1. Ganda campuran (partai ke-1)

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah (Hongkong)

Head to Head: 5-2

Ranking: 1-17

2. Ganda campuran (partai ke-5)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia)

Head to Head: 0-0

Ranking: 142-8

3. Ganda putra (partai ke-7)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Tinn Isriyanet/Kittisak Namdash (Thailand)

Head to Head: 0-9

Ranking: 29-24

4. Ganda putra (pertai ke-8)

Angga Pratama/Rian Agung Saputro vs Bodin Isara/Maneepong Jongjit (Thailand)

Head to Head: 0-2

Ranking: 78-117

LAPANGAN 3 (Mulai pukul 13.30 WIB)