Singapore Open 2018 - Jadwal Pertandingan 7 Wakil Indonesia Memperebutkan Tiket Semifinal

SERAMBINEWS.COM - Indonesia meraih hasil memuaskan pada babak kedua turnamen bulutangkis Singapore Open 2018, yang digelar di Singapore Indoor Stadium (SIS), Singapore, Kamis (19/7/2018).

Tujuh wakil Tanah Air yang lolos ke babak kedua, semuanya meraih kemenangan dan melaju ke babak perempat final yang berlangsung hari ini, Jumat (20/7/2018).

Ketujuh wakil Indonesia yang akan berlaga memperebutkan tiket semifinal yaitu tiga wakil di sektor ganda campuran, dua ganda putra, dan masing-masing satu wakil di sektor tunggal putra dan tunggal putri.

Wakil Indonesia akan bertanding di lapangan 1 dan 3. Pertandingan babak perempat final hari ini dimulai pukul 14.00 waktu Singapore atau pukul 13.00 WIB.

Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir akan tampil pertama melawan pasangan Hongkong, Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah.

Berikut ini jadwal pertandingan dan lawan 7 wakil Indonesia pada babak perempat final Singapore Open 2018, seperti dilansir Serambinews.com dari bwfbadminton.com:

LAPANGAN 1 (Mulai pukul 13.00 WIB)

1. Ganda campuran (partai ke-1)

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah (Hongkong)

Head to Head: 5-2

Ranking: 1-17

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan lawannya pada babak perempat final Singapore Open, Jumat (20/7/2018). (BWFBADMINTON.COM)

2. Ganda campuran (partai ke-5)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia)

Head to Head: 0-0

Ranking: 142-8

Rinov Rivaldy dan Pitha Haningtyas Mentari dan lawannya pada babak perempat final Singapore Open 2018, Jumat (20/7/2018). (BWFBADMINTON.COM)

3. Ganda putra (partai ke-7)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Tinn Isriyanet/Kittisak Namdash (Thailand)

Head to Head: 0-9

Ranking: 29-24