UEFA Pastikan AC Milan Bisa Tampil di Liga Europa, Tapi dengan Catatan Ini

SERAMBINEWS.COM - Asosiasi tertinggi sepak bola Eropa, UEFA, memastikan AC Milan bisa mengikuti Liga Europa 2018-2019.

Kepastian ini didapat setelah pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional atau The Court of Arbitration for Sport ( CAS) menerima banding AC Milan.

CAS menganggap larangan tampil di Liga Europa terlalu berlebihan terhadap pelanggaran yang dilakukan AC Milan.

Namun, keputusan ini tidak lantas membuat AC Milan bersih.

Baca: Kritik Pedas Penampilan Peserta Audisi KDI 2018 hingga Dihujat Netizen, Begini Penjelasan Iis Dahlia

Baca: Taman Sari Banda Aceh akan Miliki Panggung Seharga Hampir Rp 2 Miliar

Dalam keterangannya, UEFA mempersilakan CAS untuk menyelidiki keuangan AC Milan setelah pergantian pemilik klub.

"AC Milan dipersilakan kembali tampil di Liga Europa pada musim 2018-2019. Namun, CAS mencatat bahwa ada elemen penting yang tidak dapat dinilai di meja peradilan," tulis UEFA seperti dikutip dari FourFourTwo, Jumat (20/7/2018).

"Hal yang paling signifikan adalah kondisi keuangan klub setelah perubahan kepemilikan baru-baru ini. CAS dapat kembali menyelidiki AC Milan dan membawanya ke meja hukum terkait dengan perkembangan baru-baru ini," tulis UEFA menambahkan.

Baca: Ahmad Riza Patria: Di Zaman Jokowi Banyak Jabatan Strategis Diisi Pendukung dan Kerabat

Baca: Deddy Corbuzier Tegaskan Tak Mau Datangkan Lucinta Luna di Acara Hitam Putih, Ini Alasannya

Sejak dilarang tampil di Liga Europa musim depan, AC Milan langsung mengalami perombakan di bagian pengurus klub.

Manajemen Elliot mengambil alih klub karena pemilik lama asal China, Li Yonghong, gagal melunasi utang klub pada waktu yang ditentukan.

Larangan tampil yang diterima AC Milan ini disebabkan oleh pelanggaran aturan Financial Fair Play (FFP) pada bulan Juni lalu.(*)

Baca: Bocah Enam Tahun Disetubuhi Ayahnya, Begini Reaksi Ibu Korban

Baca: 13 Jenis Ular Piton di Indonesia, Sanca Darah Hitam Paling Diincar Pedagang Kulit Hewan