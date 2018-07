Sumbar ke Perempatfinal

* Kejurnas Sepakbola AntarPPLP 2018

BANDA ACEH - Kesebelasan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumatera Barat (Sumbar) memastikan diri lolos ke babak perempatfinal, setelah mengalahkan Sulawesi Selatan 2-0 di Lapangan Sintetis, Kompleks Stadion Harapan Bangsa, kemarin.

Ini merupakan kemenangan kedua Pandeka Minang di penyisihan Grup B setelah sebelumnya sukses membungkam PPLP Maluku 3-0. Kini mereka mengoleksi nilai enam sekaligus melaju ke babak delapan besar. Sementara satu tim lagi masih berpeluang antara PPLP Sulsel dan Maluku yang sama-sama mengantongi nilai tiga.

Masih di Grup B, punggawa Maluku mengamankan poin penuh menyusul kemenangan atas Papua Barat, 2-0, di Lapangan Sintetis. Maluku yang tampil menyerang sejak awal menurunkan Rainar Tuhunuri, Gymnastiar Hehanusa, M Ihsan Lestaluhu, Satria Ramadhan, Aan Trika, Mahadi Sangji dan Abdul Kadir. M Ihsan Lestaluhu yang menjadi motor penggerak di sektor depan langsung menggebrak pertahanan Papua Barat.

Menit keempat, sebuah operan bola dari John Tasijawa dari sektor kiri dimanfaatkan Akbar Romonin untuk menjebol gawang lawan. Tendangan tajam beberapa meter depan gawang Papua Barat itu tak mampu ditepis penjaga gawang Anggit Hidayat. Sepakan kaki kanan Akbar meluncur ke jala gawang lawan, hingga merubah kedudukan 1-0.

Gol pertama menjadi pemompa semangat anak-anak Maluku tampil agresif. Bahkan nyaris tak memberi peluang bagi punggawa Papua Barat untuk menyerang balik. Menit 39, lagi-lagi gol diciptakan Akbar Romonin. Kali ini, Akbar menerima umpan matang dari Aan Trika dan disambar dengan sepakan keras Akbar hingga menjebol gawang lawan. Maluku unggul 2-0 hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Papua Barat mencoba menyerang balik. Diperkuat Julius Naroba, Delfis Krey, Ignatius Yabarmase, Alfian Bay, Salim Iba dan Mahater Rumodar teus berusaha membuka pertahanan Maluku. Tapim pertahanan yang dibangun stoper Reinar Tuhunuru dan Gymnastiar tak dapat ditembus anak-anak Papua Barat. Bahkan hingga wasit dari Asprov PSSI Aceh, Abdullah meniup peluit panjang, Maluku tetap unggul 2-0. Dalam pertandingan sebelumnya, Papua Barat juga dikalahkan PPLP Sulawesi Selatan, 0-1.

Sementara di Grup A, Aceh berpeluang masuk ke babak perempat final, setelah mengalahkan PPLP Riau 3-0. Namun, PPLP Aceh harus mampu bermain seri melawan PPLP Musi Banyuasin (Muba) petang ini. Sedangkan laga PPLP Riau versus PPLP Muba masih, hingga berita ini diturunkan, masih berlagsung di Lapangan Sintetis Lhong Raya, Banda Aceh. Laga partai lain, PPLP Jawa Tengah mengalahkan PPLP Kepri 1- 0, PPLP Maluku Utara mengalahkan PPLP Kalimatan Selatan, PPLP Sulwesi Selatan mengalahkan PPLP Papua Barat 1-0.(min)

jadwal hari ini :

- Pukul 08.15 WIB, PPLP Jateng vs PPLP Sumut (Sintetis LhongRaya)

- Pukul 08.15 WIB, PPLP Kepri vs PPLP Bogor (Harapan Bangsa Lhong Raya)

- Pukul 14.30 WIB, PPLP DKI Jakarta vs Kalsel (Stadion Carlos Lhoknga)

- Pukul 14.30 WIB, PPLP Maluku vs PPLP Sulsel (Sintetis Lhong Raya)

- Pukul 16.30 WIB, PPLP Muba vs PPLP Aceh (Harapan Bangsa Lhong Raya)

- Pukul 16.30 WIB, PPLP Papua Barat vs PPLP Sumbar (Sintetis Lhong Raya)

- Pukul 16.30 WIB, PPLP Papua vs Maluku Utara (Carlos Lhoknga)

klasemen semantara

GRUP A

1. PPLP Aceh 1 1 0 0 3-0 3

2. PPLP Riau 1 0 0 1 0-3 0

3. PPLP Muba 0 0 0 0 0-0 0

GRUP B

1. Sumbar 2 2 0 0 5-1 6

2. Sulsel 2 1 0 1 2-2 3

3. Maluku 2 1 0 1 2-3 3

4. Papua Barat 2 0 0 2 0-3 0

GRUP C

1. Kalsel 1 1 0 0 4-0 3

2. Papua 1 0 1 0 0-0 1

3. DKI Jakarta 1 0 1 0 0-0 1

4. Maluku Utara 1 0 0 1 0-4 0

GRUP D

1. Jateng 1 1 0 0 3-0 3

2. Bogor 1 0 1 0 1-1 1

3. Sumut 1 0 1 0 1-1 1

4. Kepri 1 0 0 1 0-3 0