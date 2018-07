6 Kerikil Tajam Perjalanan Cinta Eza Gionino dan Meiza Aulia, Akhirnya Tetap Menikah

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Baru-baru ini publik dikejutkan oleh foto-foto pernikahan artis Eza Gionino dan Meiza Aulia alias Eca yang beredar di media sosial.

Padahal, mereka masih belum mendapat restu dari ibunda Eza, Ruch Gaya.

Dari sejumlah foto tersebut, memperlihatkan Eza dan Eca mengenakan busana pengantin warna dan berpose dengan buku nikah masing-masing.

Ada pula foto yang menunjukkan mereka saling menyematkan cincin, memamerkan bingkai yang berisi lembaran uang lama, serta Eza yang sedang menandatangani buku nikah.

Pada gambar yang lain, tampak sebuah papan hitam bertuliskan "Welcome to our wedding Eza & Meiza 22-07-2018".

Eza Gionino menggelar jumpa pers didampingi manajer dan guru spiritualnya di restoran Cwie Mie Malang, Depok, Jawa Barat, Rabu (11/7/2018.(KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG)

Kompas.com merangkum beberapa "kerikil" tajam yang mewarnai kisah cinta Eza dan Eca hingga akhirnya resmi menikah, berikut daftarnya:

1. Tak direstui

Restu ibunda Eza menjadi rintangan yang paling besar bagi Eza dan Eca.

Gara-gara tak direstui rencana pernikahan pasangan tersebut yang seharusnya berlangsung pada 6 Juli 2018, ditunda.

Meski akhirnya kini mereka menjadi suami-istri, ketika itu awal-awal meminta izin untuk menikah, ibunda Eza marah besar.