Lama Menghilang, Britney Spears Masuk Daftar Musisi dengan Bayaran Tertinggi

SERAMBINEWS.COM - Masih ingat dengan lagu 'Oops, I Did It Again', 'Sometimes', dan 'Toxic'?

Generasi 80-90an pasti akrab banget dengan musisi satu ini.

Britney Spears.

Lagu-lagunya selalu menjadi top hits pada tahun 2000an.

Namun, karirnya sebagai musisi sempat redup karena ia sempat menggunakan obat-obatan terlarang sekitar tahun 2007.

Di Indonesia, jarang terdengar kabar Britney Spears dengan karya terbarunya.

Namun, ternyata ia masih termasuk salah satu dari 50 musisi dengan bayaran tertinggi tahun 2018.

Dilansir dari Billboard, Britney menempati urutan ke-30.

Ia menghasilkan 14,1 juta dolar atau sekitar 205 miliar rupiah.

Penghasilan ini ia dapatkan dari streaming, penjualan album dan tur.