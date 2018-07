Inilah Sosok di Balik Viralnya Kiki Challenge yang Tidak Banyak Diketahui

SERAMBINEWS.COM - Viralnya Kiki Challenge yang diambil dari salah satu kata di lagu Drake yang berjudul In My Feelings membuat orang bertanya-tanya siapa Kiki sebenarnya.

Apakah Kiki hanya tokoh fiksi atau sebuah inspirasi besar bagi Drake sehingga Drake mengabadikannya dalam lagu?

Dilansir dari Capital XTra, Kiki adalah nama panggilan pacar pertama Drake.

Wanita ini bernama lengkap Keshia Chante.

Baca: Yordania Serukan Israel Hentikan Pelanggaran di Al-Aqsa, Qatar Minta Negara Arab Bersatu

Drake dan Kiki tumbuh bersama di Toronto ketika remaja dan jatuh cinta lalu pacaran.

Keshia Chante, alias Kiki dikenal sebagai penyanyi R&B, host acara TV, dan aktris.

Tahun 2013 dalam sebuah wawancara, Drake pernah berkata pada Keshia:

"Kamu adalah satu dari orang yang kucintai, banyak orang tidak tahu tentang ini, tapi aku sebenarnya sudah membuat lagu rap tentangmu sebelumnya."

Baca: Ancam Trump, Jenderal Iran Qassem Soleimani: Kami Akan Hancurkan AS Jika Memulai Perang

Sebelum Kiki Challenge menjadi viral, tahun 2009 dalam kumpulan lagu terpilih berjudul 'Born Successful', Drake juga mengangkat hubungannya dengan Chante berjudul 'Fallen', dengan lirik:

"Keshia, Keshia, do you remeber the old us?